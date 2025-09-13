Coppa Davis 2025, Francia qualificata alla Final Eight: Croazia sconfitta a Osijek

La Francia si unisce a Germania, Argentina e ad Austria tra le squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Davis a Bologna, prevista dal 18 al 23 novembre. Vittoria pesante dei transalpini in trasferta contro la Croazia. Sul campo di Osijek, la compagine francese aveva chiuso in vantaggio 2-0 la prima giornata di incontri ed era chiamata a chiudere la pratica quest’oggi.

I padroni di casa si sono aggrappati letteralmente al loro doppio per rimanere ancora a galla. Nikola Mektic e Mate Pavic, coppia dal glorioso passato nel massimo circuito internazionale, ha fatto valere la propria intesa, imponendosi contro Benjamin Bonzi e Pierre Hugues Herbert sullo score di 6-3 7-5. Un successo netto che ha dato una speranza al team balcanico.

Sogni di gloria che però si sono infranti nel quarto scontro di questa sfida, ovvero tra Marin Cilic e Corentin Moutet. L’eccentrico transalpino (n.39 del ranking) ha messo sul tavolo la propria creatività, per non dare punti di riferimento al potente croato (n.60 ATP). Le rotazioni mancine e i tanti cambi di ritmo non hanno permesso a Cilic di fare il suo gioco.

La conseguenza è stata l’affermazione di Moutet in 2 ore e 21 minuti di gioco sullo score di 7-5 6-4. Vittoria che ha permesso ai Galletti di staccare il biglietto per le Finals in Italia, dove la squadra del Bel Paese vorrà difendere il titolo ottenuto nelle due ultime edizioni.