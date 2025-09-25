Ritorno in campo da manuale per Jannik Sinner, che liquida un buon Marin Cilic con un perentorio doppio 6-2. In queste condizioni veloci, il Dolomiti Kid è una sentenza: preciso, aggressivo e ineluttabile. Quasi impossibile da fermare… a meno che dall’altra parte non ci sia Alcaraz. A proposito di Carlitos, vedremo domani se sarà assorbito completamente il problema alla caviglia sinistra, in vista della sfida di sabato con Bergs? Appuntamento LIVE alle 19 su TennisMania (canale YouTube OA Sport) per tutti i dettagli, le analisi e le ultime dal circuito ATP! #Sinner #Tennis #ATP #TennisMania #OASport #Alcaraz #JannikSinner #MarinCilic #TennisNews #TennisLive