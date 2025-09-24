Simone Giannelli: “Meritavamo la semifinale. Ho analizzato la sconfitta e ho capito dove migliorare”

L’Italia prosegue la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley maschile: dopo i netti successi confezionati contro Ucraina e Argentina, la nostra Nazionale ha travolto il Belgio con un perentorio 3-0 e si è qualificata alle semifinali. Gli azzurri hanno riscattato la sconfitta subita al tie-break contro i Red Dragons nella fase a gironi, sciorinando un gioco spettacolare e dominando l’incontro.

Simone Giannelli ha offerto una prova di assoluta caratura tecnica, distribuendo in maniera ottimale su tutto il fronte d’attacco e mettendo in azione non soltanto gli attaccanti Yuri Romanò, Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, ma anche i centrali Roberto Russo e Giovanni Gargiulo. Sabato si tornerà in campo per affrontare la vincente di Polonia-Turchia e inseguire l’accesso all’atto conclusivo.

Il capitano ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono molto contento della partita. Prima della partita bisognava capire cosa fare, lo abbiamo capito e lo abbiamo fatto. Meritavamo di entrare tra le prime quattro, lo abbiamo fatto con una prestazione convincente. Sono molto competitivo, non mi piace perdere e quando succede mi assumo le mie responsabilità”.

Il palleggiatore ha poi proseguito, facendo notare tutta la propria professionalità e la voglia di migliorarsi continuamente: La prima partita (contro il Belgio, n.d.r.) non l’avevo giocata al massimo e non avevo dato il mio contributo alla squadra, me la sono analizzata ed ero sicuro di cosa potevo fare meglio rispetto a quella partita, oggi è andata bene. Volevo entrare in campo più preparato“.