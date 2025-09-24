Quando si gioca la semifinale dell’Italia ai Mondiali di volley: orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile e tornerà in campo sabato 27 settembre (alle ore 08.30 o alle ore 12.30, il programma dettagliato verrà definito prossimamente) per affrontare la vincente del confronto tra Polonia e Turchia, in programma alle ore 14.00 odierne. La nostra Nazionale ha travolto il Belgio con un perentorio 3-0, dopo essersi imposta con il massimo scarto contro l’Argentina agli ottavi e contro l’Ucraina nella sfida da dentro o fuori del girone.

I Campioni del Mondo in carica possono così proseguire la propria avventura in quel di Manila (Filippine), si sono confermati tra le quattro grandi del Pianeta e ora saranno attesi dal match che spalanca le porte dell’atto conclusivo. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si troveranno di fronte i biancorossi, sulla falsariga di quanto successo nelle finali dei Mondiali 2022 (vinta dagli azzurri), degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League (vinte dai polacchi), oppure se la dovranno vedere contro la rivelazione anatolica?

A guidare l’Italia ci saranno il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychlicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Giovanni Gargiulo e Roberto Russo (con Simone Anzani e Gianluca Galassi a disposizione), il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia i Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY

Sabato 27 settembre

Ore 08.30 od ore 12.30 Italia vs Polonia/Turchia

L’orario esatto verrà definito prossimamente.

PROGRAMMA SEMIFINALE ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.