Vela, la Francia fa saltare il banco nel SailGP di Sassnitz. Italia non protagonista

Epilogo a sorpresa nelle acque tedesche di Sassnitz in occasione dell’ottava tappa stagionale del SailGP 2024-2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. I catamarani volanti F50 hanno regalato uno spettacolo memorabile alle migliaia di spettatori che hanno seguito in loco le ultime tre regate di flotta e soprattutto la Finale.

Il team francese, con al timone Quentin Delapierre, ha realizzato un’impresa pazzesca vincendo l’evento in Germania due giorni dopo un incidente che aveva danneggiato sensibilmente la barca durante una regata di prova. La formazione transalpina è riuscita poi a rimettere in sesto l’imbarcazione per le gare ufficiali del weekend, approdando in Finale con il terzo e ultimo posto utile al termine della fase di qualificazione.

Nella regata decisiva Delapierre ha centrato il bersaglio grosso, precedendo al traguardo l’Australia di Tom Slingsby (che aveva dominato la prima fase del GP) e la Gran Bretagna di un deluso Dylan Fletcher, che ha visto sfumare il successo nel momento in cui l’F50 di Emirates GBR è caduto dai foil per un errore scivolando dal primo al terzo posto.

Ai piedi del podio a Sassnitz in quarta piazza la Nuova Zelanda di Peter Burling, davanti alla Germania padrona di casa, alla Spagna di Diego Botin, alla Danimarca di Nicolai Sehested e al Canada di Giles Scott. Lontana dalle posizioni di vertice l’Italia, solo decima con al timone Ruggero Tita. Nella classifica generale del campionato l’Australia aggancia in vetta la Nuova Zelanda a quota 61 punti, con un vantaggio di 3 punti sulla Gran Bretagna e 5 sulla Spagna quando mancano quattro tappe alla fine della stagione.