Sacripanti/Titta e Benazzi/Ditta trionfano a Termoli: spettacolo e verdetti nella penultima tappa del Campionato Italiano di beach volley

Il Campionato Italiano Assoluto di beach volley ha fatto tappa a Termoli nel weekend appena trascorso, per la penultima fermata prima del gran finale di Bellaria che assegnerà gli scudetti 2025. Una tappa che ha avuto il sapore della rivincita per alcuni e della consacrazione per altri: sul gradino più alto del podio sono saliti Mauro Sacripanti e Giacomo Titta nel torneo maschile e Giada Benazzi ed Erika Ditta nel tabellone femminile.

Accanto ai vincitori, il fine settimana molisano ha segnato anche il ritorno in campo di due azzurri di peso: Samuele Cottafava ed Enrico Rossi, alla prima esperienza insieme dopo i rispettivi problemi fisici. La nuova coppia si è fermata in semifinale contro Andreatta/Benzi (0-2) ma ha conquistato il bronzo imponendosi nella finale per il terzo posto contro Podestà/Martino (2-1). Un risultato che vale doppio, perché dimostra la volontà dei due atleti di riprendere il proprio percorso verso traguardi internazionali.

Il torneo maschile

Il cammino di Sacripanti/Titta è stato netto sin dai gironi, con il successo pieno su Camerani/Bellucci e poi la vittoria sofferta contro Spadoni/Luisetto (2-1). Nei quarti di finale hanno alzato ulteriormente il livello eliminando i coriacei Burgmann/Iervolino, quindi in semifinale hanno piegato Podestà/Martino 2-0 (21-17, 22-20). La finale ha certificato la loro superiorità: contro Andreatta/Benzi, coppia sempre temibile, Sacripanti e Titta hanno imposto ritmo e continuità vincendo 21-18, 21-11.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, Podestà/Martino hanno avuto il merito di arrivare fino in semifinale grazie al successo autorevole nei quarti su Camboim De Barros/Dohmann (2-0), mentre Andreatta/Benzi si sono confermati tra le coppie più solide del circuito, eliminando prima Marini/Pantalei e poi Lupo/Borraccino, due avversari sempre difficili da affrontare e in semifinale hanno avuto la meglio sui favoriti azzurri Rossi/Cottafava.

Il torneo femminile

Sul fronte femminile, le grandi protagoniste sono state Giada Benazzi ed Erika Ditta. Dopo un avvio solido, in semifinale hanno trovato il primo grande ostacolo: contro Puccinelli/Belliero Piccinin è servito il tie-break per conquistare la vittoria (23-21, 20-22, 17-15). Una battaglia vinta con coraggio e lucidità che ha spianato la strada alla finale, dominata contro Gradini/Frasca 2-0 (21-13, 23-21).

Proprio Gradini/Frasca hanno confermato il loro valore eliminando in semifinale Barboni/Schwan (2-1) e dimostrando di essere ormai una presenza costante nella parte alta del tabellone. La lotta per il terzo posto ha premiato Puccinelli/Belliero Piccinin, capaci di superare Barboni/Schwan 2-1 (21-15, 19-21, 17-15) dopo un match equilibratissimo che ha infiammato il centrale di Termoli.

La tappa di Termoli, dunque, non solo ha offerto spettacolo e match di alto livello tecnico, ma ha anche ridisegnato gli equilibri alla vigilia di Bellaria, dove entreranno in scena dalle qualificazioni anche le coppie azzurre. Sacripanti/Titta e Benazzi/Ditta hanno dimostrato di avere le carte in regola per puntare al titolo, ma i rivali non mancano: Andreatta/Benzi e Cottafava/Rossi tra gli uomini, Gradini/Frasca e Puccinelli/Belliero Piccinin tra le donne restano seri pretendenti.

Ora lo sguardo si sposta sulla finale di Bellaria, ultima tappa della stagione, che assegnerà gli scudetti e decreterà le regine e i re della sabbia italiana 2025. Dopo le emozioni di Termoli, la corsa al tricolore è più aperta che mai.

TORNEO FEMMINILE:

Girone A

Gradini/Frasca – Zanon/Di Prima 2-0 (21-8, 21-12)

Torrese/Biancini – Salvador/Massi 0-2 (14-21, 5-21)

Gradini/Frasca – Salvador/Massi 2-1 (21-16, 20-22, 15-9)

Zanon/Di Prima – Torrese/Biancini 1-2 (18-21, 21-16, 13-15)

Girone B

Benazzi/Ditta – Orciani/Pratesi 2-0 (21-11, 21-18)

Boscolo/Cicola L. – Annibalini/Toti 1-2 (17-21, 21-15, 17-19)

Benazzi/Ditta – Annibalini/Toti 2-0 (22-20, 21-19)

Orciani/Pratesi – Boscolo/Cicola L. 1-2 (21-19, 18-21, 15-17)

Girone C

Rottoli/Shpuza – Nika/Toppetti 2-0 (21-17, 21-14)

Cimmino/Sarra – Mancinelli/Sestini 1-2 (16-21, 21-10, 13-15)

Rottoli/Shpuza – Mancinelli/Sestini 2-0 (21-14, 21-15)

Nika/Toppetti – Cimmino/Sarra 2-1 (21-14, 18-21, 15-10)

Girone D

Sanguigni/Balducci – Francesconi/Maestroni 2-0 (21-14, 21-12)

Barboni/Schwan – Puccinelli/Belliero Piccinin 1-2 (21-15, 18-21, 8-15)

Sanguigni/Balducci – Puccinelli/Belliero Piccinin 0-2 (12-21, 17-21)

Francesconi/Maestroni – Barboni/Schwan 1-2 (18-21, 21-16, 15-17)

Ottavi di finale: Torrese/Biancini-Sanguigni/Balducci 0-2 (17-21, 15-21)

Annibalini/Toti – Nika/Toppetti 0-2 (12-21, 17-21)

Barboni/Schwan – Salvador/Massi 2-0 (21-19, 21-15)

Mancinelli/Sestini – Boscolo/Cicola L. 2-1 (24-26, 21-15, 15-12)

Quarti di finale: Benazzi/Ditta – Sanguigni/Balducci 2-0 (21-15, 21-14)

Nika/Toppetti – Puccinelli-Belliero Piccinin 1-2 (22-20, 16-21, 6-15)

Rottoli/Shpuza – Barboni/Schwan 0-2 (22-24, 16-21)

Mancinelli/Sestini – Gradini/Frasca 1-2 (23-21, 12-21, 13-15)

Semifinali: Benazzi/Ditta – Puccinelli-Belliero Piccinin 2-1 (23-21, 20-22, 17-15)

Barboni/Schwan – Gradini/Frasca 1-2 (23-25, 21-14, 8-15)

Finale 3. Posto: Puccinelli-Belliero Piccinin – Barboni/Schwan 2-1 (21-15, 19-21, 17-15)

Finale 1. Posto: Benazzi/Ditta – Gradini/Frasca 2-0 (21-13, 23-21)

TORNEO MASCHILE

Girone A

Andreatta/Benzi – Camboim De Barros/Dohmann 2-0 (30-28, 21-17)

Burgmann/Iervolino – Cottafava/Rossi 0-2 (14-21, 13-21)

Andreatta/Benzi – Cottafava/Rossi 0-2 (21-23, 23-25)

Camboim De Barros/Dohmann – Burgmann/Iervolino 2-1 (23-25, 21-18, 15-12)

Girone B

Podestà/Martino – Falzaresi/Dall’Orto 2-0 (21-19, 21-13)

Camerani/Bellucci – Carucci/Ceccoli 2-1 (17-21, 21-19, 15-13)

Podestà/Martino – Camerani/Bellucci 2-0 (21-15, 21-14)

Falzaresi/Dall’Orto – Carucci/Ceccoli 0-2 (18-21, 15-21)

Girone C

Spadoni/Luisetto – Preti/Bertoli 2-0 (21-18, 21-13)

Marini M./Pantalei – Sacripanti/Titta 0-2 (17-21, 20-22)

Spadoni/Luisetto – Sacripanti/Titta 0-2 (15-21, 19-21)

Preti/Bertoli – Marini M./Pantalei 0-2 (14-21, 17-21)

Girone D

Acerbi/Santos – Cravera/Pozzi 2-0 (21-19, 22-20)

Beltrame/Losi – Lupo D./Borraccino 0-2 (9-21, 12-21)

Acerbi/Santos – Lupo D./Borraccino 0-2 (18-21, 25-27)

Cravera/Pozzi – Beltrame/Losi 1-2 (19-21, 21-15, 12-15)

Ottavi di finale: De Barros/Dohmann – Acerbi/Santos 2-1 (16-21, 23-21, 23-21)

Camerani/Bellucci – Beltrame/Losi 2-0 (21-13, 21-15)

/ Sacripanti/Titta 0-2 (0-21, 0-21)

Lupo D./Borraccino – 2-0 (21-0, 21-0)

Marini M./Pantalei – Andreatta/Benzi 0-2 (14-21, 15-21)

Spadoni/Luisetto – Carucci/Ceccoli 0-2 (21-23, 26-28)

Quarti di finale: Podestà/Martino – Camboim De Barros/Dohmann 2-0 (21-17, 21-15)

Camerani/Bellucci – Sacripanti/Titta 1-2 (15-21, 22-20, 13-15)

Lupo D./Borraccino – Andreatta/Benzi 0-2 (18-21, 19-21)

Carucci/Ceccoli – Cottafava/Rossi 0-2 (16-21, 12-21)

Semifinali: Podestà/Martino – Sacripanti/Titta 0-2 (17-21, 20-22)

Andreatta/Benzi – Cottafava/Rossi 2-0 (21-16, 23-21)

Finale 3. Posto: Podestà/Martino – Cottafava/Rossi 1-2 (16-21, 21-17, 13-15)

Finale 1. Posto: Sacripanti/Titta – Andreatta/Benzi 2-0 (21-18, 21-11)