Nella nuova puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, il direttore sportivo delle Nazionali italiane di beach volley Luigi Dell'Anna racconta le sfide e le prospettive del movimento azzurro. Il 2025 è stato un anno di grandi cambiamenti: gli addii di tre campioni simbolo come Paolo Nicolai, Marta Menegatti e Adrian Carambula hanno segnato la fine di un'epoca gloriosa, aprendo un nuovo ciclo fatto di sacrifici, crescita e tanta voglia di rilancio. ✨ Tra infortuni pesanti (Orsi Toth, Bianchi, Cottafava, Rossi) e giovani in rampa di lancio (Gottardi, Scampoli, Marchesan, Sanguanini), il beach volley italiano ha vissuto una stagione altalenante ma ricca di segnali importanti. Le coppie femminili hanno mostrato prospettive solide, mentre il settore maschile è chiamato a ritrovare continuità dopo l'uscita di scena dei veterani. Intanto cresce il lavoro sulle nuove generazioni e sul campionato italiano, con l'obiettivo di ampliare la base e prepararsi alla sfida olimpica verso Los Angeles 2028. Un'intervista da non perdere per capire dove sta andando il beach volley azzurro e quali sono i progetti per il futuro.