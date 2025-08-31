Beach volley, GOTTARDI/ORSI TOTH NELLA STORIA! Trionfo nell’Elite 16 di Amburgo

Trionfo azzurro ad Amburgo! Per la prima volta nella storia una coppia italiana vince un torneo di massimo livello del circuito internazionale. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno ottenuto un successo straordinario in uno dei tornei più importanti della stagione, a due mesi dal Mondiale in Australia.

La coppia azzurra ha battuto in finale il binomio brasiliano Thamela/Victoria che in semifinale avevano eliminato le connazionale Ana Patricia/Duda, campionesse olimpiche, in tre set.

Nel primo parziale le azzurre sono rimaste in scia alle rivali ma nel finale è arrivato il break decisivo per le sudamericane che si sono portate sul 18-14 andando a vincere 21-17.

Nel secondo set puntuale la reazione della coppia italiana che si è portata subito sul 6-1, ha mantenuto il vantaggio fino al 16-12 ma nel finale ha subito la rimonta delle avversarie finì al 17 pari ma poi ha piazzato la volata vincente sul 21-18 che ha aperto la strada al terzo set.

Nel tie break non c’è stata storia. Azzurre pressoché perfette in avvio con un travolgente 10-2 che ha chiuso la strada ad ogni velleità delle brasiliane che nel finale hanno ritrovato il cambio palla ma si sono dovute arrendere con il punteggio di 15-6 per il trionfo azzurro. Terzo posto per Ana Patricia/Duda che hanno sconfitto 2-0 Muller/Tillmann nella finale di consolazione.