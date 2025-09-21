Remco Evenepoel riprende Pogacar e lo stacca nella cronometro dei Mondiali! Sorpasso iconico, il ritardo recuperato

Tutti si attendevano un grande duello tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar nella cronometro individuale che ha aperto i Mondiali 2025 di ciclismo in Ruanda, ma l’auspicato testa a testa non si è consumato perché il fuoriclasse belga ha sciorinato una prestazione ai limiti del surreale e ha travolto in maniera perentoria il rivale.

Il Campione Olimpico di Parigi 2024 e già due volte iridato nelle sfide contro il tempo ha trionfato in 49:46.03, ma soprattutto è andato a riprendere il vincitore di quattro Tour de France. Evenepoel era partito due minuti e mezzo dopo rispetto a Pogacar, sullo strappo di Kimihurura lo ha raggiunto quando mancavano un paio di chilometri al traguardo e lo ha staccato: 150 secondi recuperati in sostanzialmente 39 chilometri al balcanico, che ha dovuto chinare il capo al cospetto dello strapotere del belga.

Alla fine sarà addirittura quarto con un distacco di 2’37”, presi in 40,6 km sull’esigente circuito di Kigali. Remco si è messo al collo la medaglia d’oro con un vantaggio di addirittura 1’14” sull’australiano Jay Vine e 2’36” sul connazionale Ilan van Wilder, tornando in auge dopo i momenti di difficoltà riscontrati al Tour de France, dove si era ritirato nella frazione del Tourmalet. Tra sette giorni si disputerà la prova in linea: Evenepoel andrà a caccia del bis, Pogacar punterà alla rivincita.