Remco Evenepoel: “Avevo la giusta condizione per vincere, i problemi meccanici hanno condizionato la mia gara”

Si conclude con l’assolo di Tadej Pogacar la prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2025. Lo sloveno ha letteralmente dominato la corsa, attaccando a circa 100 chilometri dall’arrivo. Solo Isaac Del Toro è riuscito a seguire inizialmente il fuoriclasse della UAE Team Emirates XRG, che poi ha fatto il largo da solo, arrivando con un vantaggio di 1’28” e confermando il titolo iridato.

Seconda posizione per il belga Remco Evenepoel che non è riuscito a reagire all’attacco di Pogacar. Il campione del mondo a cronometro si è poi ripreso, trovando il giusto ritmo per staccare gli avversari e conquistando un prezioso argento. Completa il podio l’irlandese Ben Healy (+2’16”). Ai microfoni di Eurosport, Remco Evenepoel ha commentato così la sua prova: “Ero qui per cercare di fare la doppietta dopo la crono, mi sentivo bene ma oggi il destino mi ha dato un risultato differente”.

Sul continuo cambio di bici: “Ho dovuto cambiare la bici per la prima volta perché prima del Monte Kigali ho forato e la mia sella è scesa. Ho corso con i crampi alle gambe poiché la mia posizione era diversa. Quando Tadej ha attaccato ho cercato di seguirlo ma poi mi sono venuti i crampi. Ho provato a resistere fino in cima, sapevo che nella feed zona potevo cambiare bici per continuare a lottare. Sulla linea del traguardo ho preso la mia terza bici ma avevo problemi con la schiena, ho fatto un giro ma ogni giro era più doloroso. Non potevo comunicare con la mia ammiraglia, ho cercato di riferire alla moto ma non ho potuto fare nient’altro”.

“All’inizio ero nelle condizioni per andare con Tadej ma poi è successo quello che avete visto. Queste situazioni succedono, è uno sport meccanico ed ogni cosa deve essere perfetta per diventare campione del Mondo. Ho comunque avuto un gran weekend, ora mi concentro sugli Europei e sul Lombardia, la competizione sarà veramente alta”, ha poi concluso il belga.