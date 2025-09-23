ATP Tokyo 2025, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi si fermano all’ultimo turno delle qualificazioni

In attesa di un eventuale ripescaggio da lucky loser per il forfait di uno o più giocatori presenti nel main draw, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi non centrano l’obiettivo e vengono eliminati all’ultimo turno delle qualificazioni per l’ATP 500 di Tokyo 2025. Restano due a questo punto i rappresentanti dell’Italia nel tabellone principale: Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

Qualche rimpianto soprattutto per Bellucci, seconda testa di serie del tabellone cadetto sul cemento outdoor della capitale nipponica, che si è fatto rimontare un set di vantaggio dal giovane statunitense Ethan Quinn perdendo dopo 2 ore e 47 minuti con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 avendo sprecato qualche palla break di troppo sia nel secondo che nel terzo parziale.

Prosegue il periodo difficile di Arnaldi, che aveva già lasciato per strada un set ieri contro il connazionale Luca Nardi prima di cedere abbastanza nettamente all’esperto ungherese Marton Fucsovics per 7-5 6-2 in un’ora e 40 minuti dopo essersi ritrovato avanti 4-1 nella prima frazione. Si qualificano per il main draw a Tokyo anche l’australiano Aleksandar Vukic e la wild card locale Sho Shimabukuro.