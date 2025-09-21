Rafter su Fonseca: “È un genio; tra due anni sarà un tennista incredibile”

Nel roster del Team World della Laver Cup 2025 c’è anche Joao Fonseca. Il giovane brasiliano, classe 2006, nella prima giornata ha superato Flavio Cobolli in due set. Il sudamericano rappresenta, senza dubbio, uno dei migliori prospetti del circuito e sembra destinato ad arrivare molto lontano se continuerà a crescere come sta facendo. L’australiano Pat Rafter, vicecapitano della squadra, si è soffermato su Joao Fonseca con diverse dichiarazioni molto interessanti.

L’ex numero 1 del mondo ha le idee chiare su ciò che vede nel gioco e nella personalità di João Fonseca: “Penso che sia un genio del tennis. È incredibile quanto sia maturo per la sua età, quanto sia aperto a consigli, critiche e suggerimenti, e quanto impari velocemente. Un ragazzo calmo che risponde bene in campo a tutto ciò che gli viene detto“.

L’australiano sottolinea la capacità di apprendimento di Fonseca: “Penso che abbia le idee chiare su ciò di cui ha bisogno per continuare a migliorare, quindi penso che tra un anno sarà un grande giocatore, ma tra due anni potrebbe essere un tennista incredibilmente, semplicemente eccellente. Ha la volontà e la determinazione per continuare a progredire”, spiega l’australiano, che questa settimana è molto impegnato con il sudamericano. “Ho deciso di allenarmi con lui tutta la settimana perché volevo saperne di più sul suo tennis e su cosa si concentra. È incredibile quanto sia aggressivo“.

Per Rafter il brasiliano è sulla strada giusta: “Il suo gioco è molto potente ed è un giocatore molto maturo. Deve adattarsi sempre meglio ai cambiamenti di superficie e di palla, così come alle variazioni di ritmo e velocità dei suoi avversari. Probabilmente avrà qualche serie negativa nel prossimo futuro, ma non mi preoccuperei minimamente perché impara in fretta e assimila molto bene le informazioni. Vedo solo cose positive nel suo futuro da tennista professionista“.