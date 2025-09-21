De Minaur trasforma i suoi handicap in vantaggi: “Cerco di compensare con le mie risposte ciò che non ho al servizio”

La seconda giornata della Laver Cup 2025 si è conclusa con la marcia trionfale del Team World che ha vinto i quattro incontri disputati e ora conduce 9-3. Nell’incontro di apertura Alex de Minaur, autore di un’ottima prestazione, ha regolato il tedesco Alexander Zverev con un perentorio 6-1 6-4. Al termine del match il giocatore australiano ha analizzato la sua prova in conferenza stampa.

Sulla sua prestazione: “Ho cercato di dare il massimo. È fantastico avere Patrick Rafter e Andre Agassi in panchina a supportarmi. Questa settimana abbiamo potuto imparare molto da loro; sono come un libro aperto quando si tratta di informazioni. Le ho assimilate e ho messo in atto un ottimo piano di gioco oggi. Anche i capitani mi danno molta energia e motivazione prima delle partite. La combinazione di questo e del supporto che danno dopo è ciò che ti aiuta a vincere. È interessante notare che le tre volte che ho battuto Zverev sono state in competizioni a squadre (ATP Cup, Laver Cup e United Cup)”

Sull’evoluzione del suo gioco a rete: “Andare a rete fa parte del mio gioco da circa due anni. È già fondamentale per me ed è stato fondamentale per entrare nella top 10 mondiale. So che devo ancora migliorare perché i giocatori colpiscono la palla sempre più forte; quindi, devo trovare modi diversi per far loro male. Posso usare la velocità a mio vantaggio; non è utile solo in difesa. Inoltre, più provo ad andare a rete, più mi sento a mio agio”

Su uno stile di risposta che fa la differenza: “Ciò che non riesco a ottenere al servizio, cerco di ottenerlo alla risposta, ecco come funziona. So che questi giocatori serviranno in modo spettacolare in condizioni come queste, ma cerco di concentrarmi sulla risposta e poi di dare il massimo durante il punto per raggiungere il mio obiettivo. Cerco di far giocare ai miei avversari ogni punto al servizio per metterli sotto pressione. Il break potrebbe non arrivare subito, ma so che arriverà presto, ed è questo che mi spinge ad andare avanti. Cerco di fargli giocare milioni di palle e di fargli raggiungere posizioni di 30 pari, pari o punti, dove la pressione è molto forte. Quando rispondo, non guardo mai il tabellone perché voglio solo vincere il punto successivo“