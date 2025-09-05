MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho migliorato passo dopo passo, devo trovare ancora maggior stabilità con la moto”

Marco Bezzecchi chiude con un convincente quinto posto il suo venerdì del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Montmelò le KTM ufficiali hanno piazzato una sontuosa doppietta nelle pre-qualifiche con Brad Binder davanti a Pedro Acosta, ma alle loro spalle si sono posizionati i fratelli Marquez con Alex che ha preceduto Marc per una manciata di millesimi. Quinto, come detto, il “Bezz” che si conferma in ottima forma.

Il miglior tempo delle pre-qualifiche porta la firma di Brad Binder che ha fatto fermare i cronometri sull’1:38.141 con appena 104 millesimi di vantaggio proprio su Pedro Acosta, quindi terzo Alex Marquez a 139. Quarta posizione per Marc Marquez a 224, in una delle sue giornate meno dominanti di questo 2025, quindi quinta per Marco Bezzecchi a 262, mentre è sesto Enea Bastianini a 349. Settimo tempo per Franco Morbidelli a 370 a braccetto con Johann Zarco, quindi nono Luca Marini a 381 con Ai Ogura che completa la top10 a 458.

Il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Chiudo con buone sensazioni questa giornata. Sono andato sempre un po’ meglio passo dopo passo, specialmente con le gomme soft. Penso che ho ancora qualche decimo da limare e cerchiamo di sistemare la moto perchè come ben sappiamo, non basta mai. A livello di time attack ci siamo e proverò a confermarlo anche domani in qualifica”.

Marco Bezzecchi si concentra sugli aspetti che può ancora migliorare sulla sua moto: “Devo trovare maggiore stabilità, specialmente nelle zone da tradizione di questa pista. Come ben sappiamo il Montmelò è disastroso a livello di grip, per cui bisogna sempre guidare in maniera pulita e dolce. Se faccio così, con calma, risulto veloce e fluido. Quando le gomme calano non si controlla più facilmente il grip e si fa fatica a tenerla a bada”.