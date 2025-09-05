MotoGP, KTM sugli scudi nelle pre-qualifiche di Montmelò. 4 italiani in top10, sprofonda Bagnaia

Vanno ufficialmente in archivio con il miglior tempo di un redivivo Brad Binder le pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2025, valevole come quindicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il sudafricano della KTM si è esaltato nel time-attack con gomme nuove al Montmelò dopo un’annata sin qui molto difficile e si candida per un possibile ruolo da outsider di lusso verso sabato e domenica.

Binder ha fermato il cronometro in 1’38″141, battendo di pochi centesimi il record della pista stabilito un anno fa da Aleix Espargarò e soprattutto precedendo di 104 millesimi in questa sessione il compagno di squadra Pedro Acosta, che ha completato un’inattesa doppietta del team Red Bull KTM Factory. Ottimi segnali sul passo con gomme usate ma anche sul giro secco per i fratelli Marquez (Ducati), con Alex terzo a 139 e Marc quarto a 224 millesimi in attesa di fare la differenza sulla lunga distanza tra Sprint e Gran Premio.

Obiettivo top10 raggiunto e qualificazione diretta in Q2 anche per gli italiani Marco Bezzecchi (Aprilia) 5° a 0.262, Enea Bastianini (KTM) 6° a 0.349, Franco Morbidelli (Ducati) 7° a 0.370 e Luca Marini (Honda) 9° a 0.381, mentre gli altri piloti promossi alla seconda fase della qualifica sono il francese Johann Zarco con la Honda ed il rookie giapponese Ai Ogura con l’Aprilia.

Nelle retrovie ed in grande difficoltà per tutta la giornata i ducatisti azzurri equipaggiati con la GP25, infatti Fabio Di Giannantonio è 17° a 0.774 dalla vetta e Francesco Bagnaia addirittura 21° a 1″ da Binder e a otto decimi dall’altra Ducati ufficiale di Marc. Pecco ha battuto solamente il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori, un Maverick Viñales al rientro dall’infortunio ed il rookie della Honda Somkiat Chantra.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2025

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.141 24 26 354.0

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.245 22 24 0.104 0.104 352.9

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.280 24 25 0.139 0.035 345.0

4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.365 21 23 0.224 0.085 352.9

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.403 25 27 0.262 0.038 347.2

6 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.490 21 22 0.349 0.087 352.9

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.511 22 24 0.370 0.021 348.3

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’38.511 19 22 0.370 354.0

9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.522 23 25 0.381 0.011 350.6

10 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.599 21 23 0.458 0.077 347.2

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.602 23 27 0.461 0.003 347.2

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.656 24 25 0.515 0.054 349.5

13 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.730 17 23 0.589 0.074 352.9

14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.760 22 22 0.619 0.030 345.0

15 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.774 22 25 0.633 0.014 350.6

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.832 19 21 0.691 0.058 346.1

17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.915 20 24 0.774 0.083 351.7

18 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.982 19 24 0.841 0.067 351.7

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.024 21 23 0.883 0.042 348.3

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1’39.157 16 21 1.016 0.133 352.9

21 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.170 19 21 1.029 0.013 351.7

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.186 19 21 1.045 0.016 349.5

23 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.308 15 17 1.167 0.122 347.2

24 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’40.002 14 23 1.861 0.694 347.2