Calendario tennis 2025: gli Slam e i Masters 1000, il programma, tutti i tornei ATP e WTA

Lo sport con racchetta e pallina ha già ripreso in realtà la nuova stagione, come è ormai da tradizione negli ultimi giorni del 2024, ma il riverbero dei tornei menzionati ci sarà inevitabile in questo 2025. Sì, perché la United Cup ha dato il via alle danze in maniera ufficiale dal 27 dicembre scorso e il tutto terminerà il 5 gennaio.

Australia che sarà nel primo mese la Terra Promessa del tennis e l’esperienza nella terra dei canguri sarà sublimata dagli Australian Open. Lo Slam di Melbourne assegnerà il primo titolo importante dell’annata e primattori e primattrici del campo vorranno essere pronti. Un torneo da sempre molto particolare, viste le temperature alte che lo caratterizzano nella sessione diurna. Una difficoltà in più per i giocatori.

Logicamente, altri tre Major, Roland Garros, Wimbledon e US Open saranno gli altri eventi da circoletto rosso e con una sfumatura meno accesa i Masters1000. Importante, come al solito, sarà la programmazione per un’attività che non concede soste e con le esibizioni che stanno diventando anche una tappa fissa del percorso. Si pensi, ad esempio, alla Laver Cup.

In tutto questo, il tennis italiano proverà a farsi valere per dimostrare che il 2024 non sia stato frutto dell’allineamento dei pianeti. Jannik Sinner guiderà la truppa tricolore e si spera che tanti interpreti sappiano regalare emozioni in una disciplina che sta godendo di un seguito crescente nel nostro Paese.

CALENDARIO TENNIS 2025

TORNEI ATP

27 dicembre-5 gennaio — United Cup

30 dicembre-5 gennaio — Atp 250 Brisbane

30 dicembre-5 gennaio — Atp 250 Hong Kong

6-11 gennaio — Atp 250 Adelaide

6-11 gennaio — Atp 250 Auckland

12-26 gennaio — Australian Open

27 gennaio-2 febbraio — Atp 250 Montpellier

27 gennaio-2 febbraio — Davis Cup

3-9 febbraio — Atp 500 Dallas

3-9 febbraio — Atp 500 Rotterdam

10-16 febbraio — Atp 250 Buenos Aires

10-16 febbraio — Atp 250 Delray Beach

10-16 febbraio — Atp 250 Marsiglia

17-23 febbraio — Atp 500 Rio de Janeiro

17-23 febbraio — Atp 500 Doha

24 febbraio-2 marzo — Atp 500 Acapulco

24 febbraio-2 marzo — Atp 500 Dubai

24 febbraio-2 marzo — Atp 250 Santiago

5-16 marzo — Masters 1000 Indian Wells

19-30 marzo — Masters 1000 Miami

31 marzo-6 aprile — Atp 250 Houston

31 marzo-6 aprile — Atp 250 Marrakech

31 marzo-6 aprile — Atp 250 Bucarest

6-13 aprile — Masters 1000 Monte-Carlo

14-21 aprile — Atp 500 Barcellona

14-21 aprile — Atp 500 Monaco di Baviera

23 aprile-4 maggio — Masters 1000 Madrid

7-18 maggio — Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia)

18-24 maggio — Atp 500 Amburgo

18-24 maggio — Atp 250 Ginevra

25 maggio-8 giugno — Roland Garros

9-15 giugno — Atp 250 ‘s-Hertogenbosch

9-15 giugno — Atp 250 Stoccarda

16-22 giugno — Atp 500 Halle

16-22 giugno — Atp 500 Queen’s

22-29 giugno — Atp 250 Maiorca

23-29 giugno — Atp 250 Eastbourne

30 giugno-13 luglio — Wimbledon

14-20 luglio — Atp 250 Los Cabos

14-20 luglio — Atp 250 Bastad

14-20 luglio — Atp 250 Gstaad

20-27 luglio — Atp 250 Kitzbuhel

20-27 luglio — Atp 250 Umago

21-27 luglio — Atp 500 Washington

27 luglio-7 agosto — Masters 1000 Toronto

7-18 agosto — Masters 1000 Cincinnati

17-23 agosto — Atp 250 Winston-Salem

25 agosto-7 settembre — Us Open

8-14 settembre — Davis Cup Fase a Gironi

17-23 settembre — Atp 250 Chengdu

17-23 settembre — Atp 250 Hangzhou

20-22 settembre — Laver Cup (San Francisco)

24-30 settembre — Atp 500 Pechino

24-30 settembre — Atp 500 Tokyo

1-12 ottobre — Masters 1000 Shanghai

13-19 ottobre — Atp 250 Almaty

13-19 ottobre — Atp 250 Anversa

13-19 ottobre — Atp 250 Stoccolma

20-26 ottobre — Atp 500 Basilea

20-26 ottobre — Atp 500 Vienna

27 ottobre-2 novembre — Masters 1000 Parigi-Bercy

2-8 novembre — Atp 250 Belgrado

2-8 novembre — Atp 250 Metz

9-16 novembre — Atp Finals (Torino)

Data da definire — Next Gen Atp Finals (Jeddah)

TORNEI WTA

27 dicembre-5 gennaio — United Cup

29 dicembre-5 gennaio —> Wta 500 Brisbane

30 dicembre-5 gennaio —> Wta 250 Auckland

6-11 gennaio —> Wta 500 Adelaide

6-11 gennaio —> Wta 250 Hobart

12-26 gennaio —> Australian Open

27 gennaio-2 febbraio —> Wta 500 Linz

27 gennaio-2 febbraio —> Wta 250 Singapore

2-8 febbraio —> Wta 500 Abu Dhabi

3-9 febbraio —> Wta 250 Cluj-Napoca

9-15 febbraio —> Wta 1000 Doha

16-22 febbraio —> Wta 1000 Dubai

24 febbraio-2 marzo —> Wta 500 San Diego

24 febbraio-2 marzo —> Wta 250 Austin

5-16 marzo —> Wta 1000 Indian Wells

18-30 marzo —> Wta 1000 Miami

31 marzo-6 aprile —> Wta 500 Charleston

31 marzo-6 aprile —> Wta 250 Bogotà

14-20 aprile —> Wta 500 Stoccarda

14-20 aprile —> Wta 250 Rouen

22 aprile-4 maggio —> Wta 1000 Madrid

6-18 maggio —> Wta 1000 Roma (Internazionali d’Italia)

19-25 maggio —> Wta 250 Rabat

19-25 maggio —> Wta 500 Strasburgo

25 maggio-8 giugno —> Roland Garros

9-15 giugno —> Wta 250‘s-Hertogenbosch

9-15 giugno —> Wta 500 Queen’s

16-22 giugno —> Wta 500 Berlino

16-22 giugno —> Wta 250 Nottingham

23-28 giugno —> Wta 500 Eastbourne

23-28 giugno —> Wta 500 Bad Homburg

30 giugno-13 luglio —> Wimbledon

14-20 luglio —> Wta 250 Budapest

14-20 luglio —> Wta 250 Amburgo

21-27 luglio —> Wta 500 Washington

21-26 luglio —> Wta 250 Praga

27 luglio-7 agosto —> Wta 1000 Montreal

7-18 agosto —> Wta 1000 Cincinnati

18-23 agosto —> Wta 500 Monterrey

17-23 agosto —> Wta 250 Cleveland

25 agosto-7 settembre —> US Open

8-14 settembre —> Wta 500 Guadalajara

8-14 settembre —> Wta 250 Monastir

15-21 settembre —> Wta 500 Seoul

24 settembre -5 ottobre —> Wta 1000 Pechino

6-12 ottobre —> Wta 1000 Wuhan

13-19 ottobre —> Wta 500 Ningbo

13-19 ottobre —> Wta 250 Osaka

20-26 ottobre —> Wta 500 Tokyo

20-26 ottobre —> Wta 250 Guangzhou

26 ottobre-1 novembre —> Wta 250 Hong Kong

27 ottobre-2 novembre —> Wta 250 Merida

27 ottobre-2 novembre —> Wta 250 Jiujiang

1-8 novembre —> WTA Finals