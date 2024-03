Calendario ATP 2025: le novità e cosa cambia rispetto al passato

Quale futuro per il tennis mondiale? Si fa un gran parlare di quanto l’influsso dei denari dell’Arabia Saudita sia ormai pante integrante del sistema, come la partnership con il fondo saudita PIF vuol significare. Al di là di tutto, il massimo circuito internazionale gestito da Andrea Gaudenzi ha comunicato il calendario ufficiale per la stagione del tennis maschile 2025.

E quali sono le novità? Non ci sono grandissime differenze, per il momento, ma delle discontinuità sono presenti. In primis, si deve prendere atto della sparizione di alcuni tornei appartenenti alla classe “250”, ovvero Cordoba, Estoril, Lione, Newport e Atlanta. Al posto dell’evento lusitano ci sarà Bucarest (Romania), mentre i tornei di Monaco di Baviera, Doha e Dallas passano da 250 ad “ATP 500”.

Per quanto concerne i Masters1000, da sottolineare che gli eventi in Canada e a Cincinnati avranno uno slot temporale più lungo, cioè spalmato su due settimane. Vedremo se poi nello schedule dell’anno nuovo anche le indiscrezioni circa l’esistenza di un 1000 organizzato dall’Arabia Saudita diventerà realtà o meno, senza contare la proposta di unire il circuito ATP e WTA sotto un’unica egida.