ATP Hangzhou 2025, Matteo Berrettini sconfitto all’esordio in due set da Dalibor Svrčina

Nel primo turno degli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nella città cinese, si ferma subito la corsa del numero 8 del seeding, l’azzurro Matteo Berrettini, sconfitto dal lucky loser ceco Dalibor Svrčina, che si impone con un dupluce 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. Il ceco agli ottavi incontrerà certamente un giocatore di casa, colui che uscirà vincitore dal derby cinese tra Yunchaokete Bu e la wild card Zhizhen Zhang.

Nel primo set l’inizio è in salita per l’azzurro, che nel secondo game si ritrova sotto 15-40 ed alla seconda occasione deve cedere il servizio. Il ceco allunga rapidamente sul 3-0 non pesante, poi Berrettini si sblocca e riesce a rimanere in scia all’avversario, ma non riesce mai a procurarsi la palla per il controbreak, pur trascinando l’avversario ai vantaggi nel quinto gioco. Svrcina tiene la battuta a trenta nel settimo game ed a zero nel nono, chiudendo i conti al primo set point sul 6-3 in 38 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio sembra poter essere differente, con Berrettini che serve per primo e poi nel quarto game riesce anche a procurarsi un break point sul 30-40. Da quel momento, però, si spegne la luce per l’azzurro, con il ceco che piazza un parziale di 12 punti a 1 che lo lancia sul 4-2 grazie al break a quindici ottenuto nel quinto gioco. In un lunghissimo settimo game Berrettini cancella due opportunità per il 2-5 all’avversario e dopo 18 punti giocati trova il 3-4, ma poi il ceco tiene la battuta a quindici e conferma il break. Svrcina nel nono gioco si procura due match point sul 15-40 ed alla seconda occasione conquista gli ottavi con un altro 6-3 in 48′.

Le statistiche sottolineano la supremazia del ceco, che vince 67 punti contro i 49 dell’azzurro, grazie ad un maggior numero di vincenti, 17-11, ed a meno gratuiti, 7-15. A Berrettini non bastano 7 ace, con Svrcina che fa meglio sia con la prima, 79%-73%, sia con la seconda, 64%-31%.