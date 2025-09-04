Perché l’orario di Sinner-Auger-Aliassime potrebbe slittare: la causa e l’opzione ritardo per la semifinale

Come ampiamente previsto (e preventivabile, visto il giorno in meno di riposo), sarà la sessione serale di venerdì 5 settembre ad ospitare, quale unico match in programma, la semifinale tra Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime agli US Open 2025 di tennis.

Sull’Arthur Ashe Stadium il match inizierà non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre: in precedenza, sullo stesso campo, nella sessione pomeridiana si giocheranno, a partire dalle ore 18.00 italiane, la finale di doppio femminile, e, non prima delle ore 21.00 italiane, la semifinale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Se tre ore sembrano sufficienti per disputare la sfida tra la ceca Kateřina Siniaková e la statunitense Taylor Townsend e la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, quattro potrebbero non esserlo per il match tra lo spagnolo ed il serbo, che decreterà il primo finalista.

Va considerato, inoltre, che tra i due match ci sarà anche il cambio degli spettatori, dato che i biglietti venduti per la sessione serale valgono esclusivamente per il match tra l’azzurro ed il canadese, quindi andranno fatti defluire i presenti e fatti entrare i possessori dei tagliandi, e queste operazioni potrebbero portare ad un ritardo.