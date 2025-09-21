Seguici su
Pattinaggio artistico: Petr Gumennik si prende il secondo spot (neutrale) per le Olimpiadi

1 minuto fa

Petr Gumennik
Petr Gumennik/ IPA Sport

Il dado è tratto. Con la prova riservata alla categoria individuale maschile si è chiuso ufficialmente il quadro delle qualificazioni olimpiche di pattinaggio artistico per quanto riguarda i Giochi di Milano Cortina 2026. Al National Indoor Stadium di Pechino si è infatti conclusa la competizione Skate to Milano 2026, passata in archivio con il trionfo larghissimo del russo Petr Gumennik.

Prova più che consistente per l’atleta, in gara sotto bandiera neutrale. Dopo aver dominato in lungo e in largo lo short il nativo di San Pietroburgo ha fatto suo anche il libero, silurando la concorrenza proponendo un layout votato all’attacco, probabile monito per i diretti avversari (i Malinin, i Kagiyama e gli Siao-Him-Fa della situazione): nello specifico Gumennik ha presentato ben cinque quadrupli, accusando però spesso e volentieri dei problemi di rotazione più o meno gravi. Fatta eccezione per il flip iniziale e per il salchow combinato con il triplo toeloop, passati senza problemi, il pattinatore ha eseguito in modo sottoruotato il lutz ed il loop, arrivando poi sul quarto nel secondo salchow in sequenza con il doppio axel.

Snocciolando inoltre un triplo axel ed un triplo lutz, l’allievo seguito da Veronika Daineko ha stampato 169.02 (88.97, 80.05) per 262.82 tenendo a debita distanza il sudcoreano Hyungyeom Kim, secondo con 153.91 (82.78, 71.13) per 228.60 dopo aver guadagnato punti preziosi grazie ad un quadruplo toeloop e otto tripli tra cui un axel.

Conserva la top 3, quindi anche il pass, il messicano Donovan Carrillo, il quale ha alzato le barricate sfruttando il vantaggio del corto guadagnano il gradino più basso del podio con il nono libero valutato 133.33 (64.82, 72.57) per 222.36. Rientrano nella gioia olimpica anche l’ucraino Kyrylo Marsak, quarto con 145.24 (74.74, 70.50) per 217.57, oltre che il rappresentante di Taipei Yu-Hsiang Li, quinto con  146.67 (76.04, 70.63) per 216.98

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Petr GUMENNIK
AIN
262.82 1 1
2 Hyungyeom KIM
KOR
228.60 4 2
3 Donovan CARRILLO
MEX
222.36 2 9
4 Kyrylo MARSAK
UKR
217.57 6 4
5 Yu-Hsiang LI
TPE
216.98 8 3
6 Davide LEWTON BRAIN
MON
216.12 5 5
7 Francois PITOT
FRA
214.57 3 11
8 Georgii RESHTENKO
CZE
213.06 7 6
9 Genrikh GARTUNG
GER
211.17 9 7
10 Tamir KUPERMAN
ISR
201.60 16 8
11 Semen DANILIANTS
ARM
200.00 17 10
12 Aleksandr VLASENKO
HUN
194.18 11 12
13 Jari KESSLER
CRO
190.54 12 14
14 Dias JIRENBAYEV
KAZ
189.14 15 13
15 Maurizio ZANDRON
AUT
188.95 14 15
16 Yauhenii PUZANAU
AIN
185.15 13 17
17 Douglas GERBER
AUS
182.84 18 16
18 Edward APPLEBY
GBR
174.12 10 21
19 Jarvis HO
HKG
164.00 23 18
20 Burak DEMIRBOGA
TUR
163.97 19 22
21 Valtter VIRTANEN
FIN
163.19 21 19
22 Paolo BORROMEO
PHI
158.46 22 20
23 Ze Zeng FANG
MAS
155.87 20 23
24 Dillon JUDGE
IRL
133.73 24 24
25 Gabriel MARTINEZ
ECU
124.23 25 25
26 David GOUVEIA
POR
109.21 26 26

OLIMPIADI PATTINAGGIO ARTISTICO MILANO CORTINA 2026: TUTTI GLI SPOT

Individuale maschile

Event Athletes
per NOC		 Qualifying NOCs Total
2025 World Championships
United States Boston		 3  United States
 Japan		 24
2  France[a]
 Italy
 Latvia
1  Kazakhstan
 South Korea
 Georgia
 Switzerland
 Canada
 Azerbaijan
 Slovakia
 Sweden
 China
 Estonia
 Spain
 Poland
Skate to Milano
China Beijing		 1  Individual Neutral Athletes
 South Korea
 Mexico
 Ukraine
 Chinese Taipei		 5
Total 29

Individuale femminile

Event Athletes
per NOC		 Qualifying NOCs Total
2025 World Championships
United States Boston		 3  United States
 Japan		 24
2  South Korea
 Switzerland
1  Belgium[a]
 Estonia[a]
 Canada
 Italy
 Kazakhstan
 France
 Israel
 Austria
 Finland
 Romania
 Poland
 Bulgaria
 Great Britain
 Lithuania
Skate to Milano
China Beijing		 1  Individual Neutral Athletes
 Georgia
 Belgium
 Individual Neutral Athletes
 China		 5
Total 29

Coppie d’artistico

Event Athletes
per NOC		 Qualifying NOCs Total
2025 World Championships
United States Boston		 3 16[4]
2  Canada
 Italy
 Germany
 United States[a]
1  Japan[a]
 Georgia[a]
 Australia[a]
 Hungary[a]
 Uzbekistan[a]
 Great Britain
 Poland
 Netherlands
Skate to Milano
China Beijing		 1  China
 Armenia
 Japan		 3
Total 19

 

Danza sul ghiaccio

Event Athletes
per NOC		 Qualifying NOCs Total
2025 World Championships
United States Boston		 3  Canada
 United States		 19[4]
2  Czech Republic
 Finland
 France
 Great Britain
1  Italy[a]
 Spain[a]
 Georgia[a]
 Germany
 South Korea
Skate to Milano
China Beijing		 1  Lithuania
 Australia
 Spain
 China		 4
Total 23

 

