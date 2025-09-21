Milano Cortina 2026OlimpiadiPattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: Petr Gumennik si prende il secondo spot (neutrale) per le Olimpiadi
Il dado è tratto. Con la prova riservata alla categoria individuale maschile si è chiuso ufficialmente il quadro delle qualificazioni olimpiche di pattinaggio artistico per quanto riguarda i Giochi di Milano Cortina 2026. Al National Indoor Stadium di Pechino si è infatti conclusa la competizione Skate to Milano 2026, passata in archivio con il trionfo larghissimo del russo Petr Gumennik.
Prova più che consistente per l’atleta, in gara sotto bandiera neutrale. Dopo aver dominato in lungo e in largo lo short il nativo di San Pietroburgo ha fatto suo anche il libero, silurando la concorrenza proponendo un layout votato all’attacco, probabile monito per i diretti avversari (i Malinin, i Kagiyama e gli Siao-Him-Fa della situazione): nello specifico Gumennik ha presentato ben cinque quadrupli, accusando però spesso e volentieri dei problemi di rotazione più o meno gravi. Fatta eccezione per il flip iniziale e per il salchow combinato con il triplo toeloop, passati senza problemi, il pattinatore ha eseguito in modo sottoruotato il lutz ed il loop, arrivando poi sul quarto nel secondo salchow in sequenza con il doppio axel.
Snocciolando inoltre un triplo axel ed un triplo lutz, l’allievo seguito da Veronika Daineko ha stampato 169.02 (88.97, 80.05) per 262.82 tenendo a debita distanza il sudcoreano Hyungyeom Kim, secondo con 153.91 (82.78, 71.13) per 228.60 dopo aver guadagnato punti preziosi grazie ad un quadruplo toeloop e otto tripli tra cui un axel.
Conserva la top 3, quindi anche il pass, il messicano Donovan Carrillo, il quale ha alzato le barricate sfruttando il vantaggio del corto guadagnano il gradino più basso del podio con il nono libero valutato 133.33 (64.82, 72.57) per 222.36. Rientrano nella gioia olimpica anche l’ucraino Kyrylo Marsak, quarto con 145.24 (74.74, 70.50) per 217.57, oltre che il rappresentante di Taipei Yu-Hsiang Li, quinto con 146.67 (76.04, 70.63) per 216.98
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE
|FPl.
|Name
|Nation
|Points
|SP
|FS
|1
|Petr GUMENNIK
|
|262.82
|1
|1
|2
|Hyungyeom KIM
|
|228.60
|4
|2
|3
|Donovan CARRILLO
|
|222.36
|2
|9
|4
|Kyrylo MARSAK
|
|217.57
|6
|4
|5
|Yu-Hsiang LI
|
|216.98
|8
|3
|6
|Davide LEWTON BRAIN
|
|216.12
|5
|5
|7
|Francois PITOT
|
|214.57
|3
|11
|8
|Georgii RESHTENKO
|
|213.06
|7
|6
|9
|Genrikh GARTUNG
|
|211.17
|9
|7
|10
|Tamir KUPERMAN
|
|201.60
|16
|8
|11
|Semen DANILIANTS
|
|200.00
|17
|10
|12
|Aleksandr VLASENKO
|
|194.18
|11
|12
|13
|Jari KESSLER
|
|190.54
|12
|14
|14
|Dias JIRENBAYEV
|
|189.14
|15
|13
|15
|Maurizio ZANDRON
|
|188.95
|14
|15
|16
|Yauhenii PUZANAU
|
|185.15
|13
|17
|17
|Douglas GERBER
|
|182.84
|18
|16
|18
|Edward APPLEBY
|
|174.12
|10
|21
|19
|Jarvis HO
|
|164.00
|23
|18
|20
|Burak DEMIRBOGA
|
|163.97
|19
|22
|21
|Valtter VIRTANEN
|
|163.19
|21
|19
|22
|Paolo BORROMEO
|
|158.46
|22
|20
|23
|Ze Zeng FANG
|
|155.87
|20
|23
|24
|Dillon JUDGE
|
|133.73
|24
|24
|25
|Gabriel MARTINEZ
|
|124.23
|25
|25
|26
|David GOUVEIA
|
|109.21
|26
|26
OLIMPIADI PATTINAGGIO ARTISTICO MILANO CORTINA 2026: TUTTI GLI SPOT
Individuale maschile
|Event
|Athletes
per NOC
|Qualifying NOCs
|Total
|2025 World Championships
Boston
|3
| United States
Japan
|24
|2
| France[a]
Italy
Latvia
|1
| Kazakhstan
South Korea
Georgia
Switzerland
Canada
Azerbaijan
Slovakia
Sweden
China
Estonia
Spain
Poland
|Skate to Milano
Beijing
|1
| Individual Neutral Athletes
South Korea
Mexico
Ukraine
Chinese Taipei
|5
|Total
|29
Individuale femminile
|Event
|Athletes
per NOC
|Qualifying NOCs
|Total
|2025 World Championships
Boston
|3
| United States
Japan
|24
|2
| South Korea
Switzerland
|1
| Belgium[a]
Estonia[a]
Canada
Italy
Kazakhstan
France
Israel
Austria
Finland
Romania
Poland
Bulgaria
Great Britain
Lithuania
|Skate to Milano
Beijing
|1
| Individual Neutral Athletes
Georgia
Belgium
Individual Neutral Athletes
China
|5
|Total
|29
Coppie d’artistico
|Event
|Athletes
per NOC
|Qualifying NOCs
|Total
|2025 World Championships
Boston
|3
|—
|16[4]
|2
| Canada
Italy
Germany
United States[a]
|1
| Japan[a]
Georgia[a]
Australia[a]
Hungary[a]
Uzbekistan[a]
Great Britain
Poland
Netherlands
|Skate to Milano
Beijing
|1
| China
Armenia
Japan
|3
|Total
|19
Danza sul ghiaccio
|Event
|Athletes
per NOC
|Qualifying NOCs
|Total
|2025 World Championships
Boston
|3
| Canada
United States
|19[4]
|2
| Czech Republic
Finland
France
Great Britain
|1
| Italy[a]
Spain[a]
Georgia[a]
Germany
South Korea
|Skate to Milano
Beijing
|1
| Lithuania
Australia
Spain
China
|4
|Total
|23