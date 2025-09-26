Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini ottimi quarti al Nebelhorn Trophy, Gogolev trionfa in campo maschile

Pubblicato

59 secondi fa

il

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini
Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini/ Pier Colombo

Segnali positivi da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. In un contesto iper competitivo la coppia italiana ha infatti strappato un prezioso quarto posto in occasione del Nebelhorn Trophy 2025, gara internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series e attualmente in scena sul ghiaccio di Oberstdorf.

Gli azzurri, già al ridosso della top 3 dopo lo short, nello specifico hanno commesso una sola sbavatura di rilievo, arrivata nel salchow in parallelo ruotato solo doppio, ben comportandosi invece nel resto degli elementi del layout, salti lanciati compresi, affrontati con buona sicurezza e qualità tanto da raccogliere 126.21 (63.86, 62.35) per 193.03, appena 76 centesimi meno degli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, terzi con 126.27 (61.76, 64.61) per 193.79 con due errori arrivati in entrambe le difficoltà side by side.

Al vertice i invece i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin hanno superato in volata i diretti rivali giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, complice una caduta degli asiatici nel triplo lutz lanciato che ha inchiodato il loro score a 142.84 (71.61, 72.23) per 221.03 contro i 143.77 (72.61, 71.16) per 221.38 degli avversari, a loro volta fautori di un passaggio sbagliato nella sequenza triplo toeloop/doppio axel/axel.

Bilancio positivo poi per Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, piazzatisi al settimo posto nella loro prima gara dal rientro con un free giudicato 118.26 (58.59, 59.67) per 181.22 in cui hanno perso terreno nell’esecuzione degli elementi di salto in parallelo. Sedicesimi invece Irma Caldara-Riccardo Maglio con 77.17 (38.26, 39.91) per 131.85.

Cambia parzialmente invece la classifica nella prova maschile, dove il canadese Stephen Gogolev ha confermato la prima posizione con un libero da 164.87 (85.12, 79.75) per 255.06 staccando due quadrupli salchow (uno agganciato con il doppio toeloop) e due tripli axel rispettivamente in combinazione ed in sequenza. Secondo posto poi per lo statunitense Andrew Torgashev, il quale ha sfruttato il vantaggio nel corto mettendo una toppa ad un free viziato da due cadute con cui non è andato oltre 152.19 (71.10, 83.09) per 239.54. Risale la china in qualche modo il Campione d’Europa svizzero Lukas Britschgi che, malgrado il quarto corto ed il quinto lungo ha trovato la terza piazza con 151.90 (73.14, 80.76) per 236.06 sbagliando meno del giapponese Kazuki Tomono e dell’altro canadese Roman Sadovski, entrambi rimasti attardati.

Chiude al nono posto con 134.61 (62.18, 74.43) per 198.37 invece l’azzurro Gabriele Frangipani, reduce da un periodo non poco tormentato e comunque bravo a scalare di una posizione rispetto al segmento iniziale proponendo un layout all’attacco (tre quadrupli per lui tra cui due toeloop) che sicuramente inciderà maggiormente nelle prossime uscite.

Come da pronostico nella danza invece i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson si sono portati saldamente al comando con il punteggio di 78.87 (43.43, 35.44) tenendo a debita distanza gli statunitensi Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, secondi con 76.11 (42.19, 33.92). Più lontani i tedeschi Jennifer Janse van Rensburg-Benjamin Stefan, sul gradino più basso con 71.73 (40.74, 30.99). Noni infine Laura Finelli-Massimiliano Bucciarelli con 47.43 (26.01, 21.42).

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN
GER
221.38 2 1
2 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA
JPN
221.03 1 2
3 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV
USA
193.79 3 3
4 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI
ITA
193.03 4 4
5 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN
USA
183.81 6 6
6 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD
CAN
183.57 11 5
7 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE
ITA
181.22 7 7
8 Annika HOCKE / Robert KUNKEL
GER
180.04 10 8
9 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART
SUI
179.80 5 9
10 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER
AUT
171.24 9 10
11 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY
GBR
165.02 12 11
12 Daria DANILOVA / Michel TSIBA
NED
159.53 8 13
13 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK
POL
158.38 13 12
14 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER
GER
142.50 15 15
15 Aurelie FAULA / Theo BELLE
FRA
139.48 16 14
16 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO
ITA
131.85 14 17
17 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN
FRA
127.89 17 16

CLASSIFICA FINALE INDIVIUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Stephen GOGOLEV
CAN
255.06 1 1
2 Andrew TORGASHEV
USA
239.54 2 4
3 Lukas BRITSCHGI
SUI
236.06 4 5
4 Kazuki TOMONO
JPN
234.59 3 6
5 Roman SADOVSKY
CAN
233.39 5 2
6 Liam KAPEIKIS
USA
227.45 6 3
7 Jaekeun LEE
KOR
219.99 7 7
8 Tatsuya TSUBOI
JPN
209.01 12 8
9 Gabriele FRANGIPANI
ITA
198.37 10 9
10 Landry le MAY
FRA
193.63 8 10
11 Kornel WITKOWSKI
POL
190.78 9 11
12 Arthur Wolfgang MAI
GER
179.47 13 13
13 Kai JAGODA
GER
179.22 11 15
14 Filip SCERBA
CZE
176.93 14 14
15 Juheon LIM
KOR
171.55 15 12
16 Luca FUENFER
GER
159.09 16 16
17 Lucas FITTERER
GBR
153.24 18 17
18 Iker OYARZABAL ALBAS
ESP
148.36 19 18
19 Ken FITTERER
GBR
137.10 17 19
WD Mikayel SALAZARYAN
ARM

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON
GBR
78.87 1
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
USA
76.11 2
3 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN
GER
71.73 3
4 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC
CAN
68.98 4
5 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS
FRA
62.91 5
6 Lily HENSEN / Nathan LICKERS
CAN
58.22 6
7 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER
GER
56.16 7
8 Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY
GER
53.65 8
9 Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI
ITA
47.43 9
10 Lara LUFT / Ilias FOURATI
HUN
47.18 10
11 Louise BORDET / Martin CHARDAIN
FRA
46.57 11
Argomenti correlati:
