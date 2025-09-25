Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise settimi dopo lo short al Nebelhorn Trophy, Shin brilla in campo femminile

Pubblicato

2 minuti fa

il

Tante certezze, ma anche interessanti sorprese nella prima giornata del Nebelhorn Trophy 2025, competizione di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026 e pianificata questa settimana sul ghiaccio di Oberstdorf, in Germania. Per ciò che concerne i colori azzurri, le attenzioni si sono focalizzate maggiormente su Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, al ritorno in gara dopo un anno di pausa forzata dettata dall’infortunio della dama.

Positiva la prova degli azzurri (soprattutto considerando la lunghissima assenza del ghiaccio), i quali in una gara di grande competitività si sono piazzati al settimo posto provvisorio ben comportandosi in tutto il layout, viziato esclusivamente da una piccola sbavatura nel triplo toeloop in parallelo e sulla trottola d’incontro finale, con cui hanno raccolto 62.96 (34.29, 28.67). Bene anche Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, al momento quarti con 66.82 (36.42, 30.40) anche loro con un solo errore di rilievo, arrivato nel triplo lutz lanciato. 

Ai piani alti splendida lotta tra i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara e Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. I giapponesi, seppur con un triplo toeloop Side by Side chiamato sottoruotato, sono riusciti a strappare la leadership, mettendo sul piatto una superiorità schiacciante nelle components ed arrivando a 78.19 (42.02, 36.17).

Vicinissimi però i teutonici, secondi con 77.61 (42.77, 34.84) dopo uno short senza alcuna criticità. Scricchiola invece il terzo posto degli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, al momento fermi a 67.42 /37.70, 31.72), score depotenziato da caduta nel triplo salchow in parallelo. Quattordicesimi infine Irma Caldara-Riccardo Maglio, rimasti attardati per un passaggio a vuoto nel salchow, non eseguito, e per un triplo rittberger lanciato problematico. 

In campo individuale maschile tanti atleti alla ribalta, a cominciare dal canadese Stephen Gogolev, primo con 90.19 (51.36, 38.83) dopo aver staccato la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, il quadruplo salchow ed il triplo axel. Ok poi il sempre un po’ incostante statunitense Andrew Torgashev, secondo con 87.35 (46.69, 40.66) presentando un quadruplo, precisamente il toeloop, davanti al nipponico Kazuki Tomono, terzo con 86.43 (44.93, 41.50).

Qualche problema per il nostro Gabriele Frangipani il quale, dopo aver eseguito in modo falloso l’importante catena quadruplo toeloop/triplo toeloop (sottoruotato) ha ruotato solo doppio il salchow, mandando così l’elemento a vuoto accontentandosi dell’undicesima moneta con 63.76 (27.27, 36.48). L’azzurro potrà però riscattarsi con il segmento più lungo. 

Nella gara femminile applausi a scena aperta per la sudcoreana Jia Shin. L’atleta orientale, che in campo Junior si è abituata a battagliare con Mao Shimada (nonostante un’ultima stagione non  al top) ha letteralmente sbaragliato la concorrenza confezionando uno short di grande qualità valutato 74.47 (40.62, 33.85) con cui si è concessa il lusso di superare in volata non solo la statunitense Amber Glenn, seconda con 73.69 (40.36, 33.33), ma anche l’altro americana Isabeu Levito, terza con 71.10 (36.72, 34.38). 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA
JPN
78.19 1
2 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN
GER
77.61 2
3 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV
USA
67.42 3
4 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI
ITA
66.82 4
5 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART
SUI
65.85 5
6 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN
USA
64.24 6
7 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE
ITA
62.96 7
8 Daria DANILOVA / Michel TSIBA
NED
62.69 8
9 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER
AUT
62.13 9
10 Annika HOCKE / Robert KUNKEL
GER
62.11 10
11 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD
CAN
60.35 11
12 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY
GBR
60.05 12
13 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK
POL
57.01 13
14 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO
ITA
54.68 14
15 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER
GER
53.35 15
16 Aurelie FAULA / Theo BELLE
FRA
46.12 16
17 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN
FRA
44.32 17

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Stephen GOGOLEV
CAN
90.19 1
2 Andrew TORGASHEV
USA
87.35 2
3 Kazuki TOMONO
JPN
86.43 3
4 Lukas BRITSCHGI
SUI
84.16 4
5 Roman SADOVSKY
CAN
78.44 5
6 Liam KAPEIKIS
USA
73.91 6
7 Jaekeun LEE
KOR
73.02 7
8 Landry le MAY
FRA
65.97 8
9 Kornel WITKOWSKI
POL
64.59 9
10 Gabriele FRANGIPANI
ITA
63.76 10
11 Kai JAGODA
GER
63.50 11
12 Tatsuya TSUBOI
JPN
63.35 12
13 Arthur Wolfgang MAI
GER
61.61 13
14 Filip SCERBA
CZE
61.03 14
15 Juheon LIM
KOR
53.41 15
16 Luca FUENFER
GER
52.62 16
17 Ken FITTERER
GBR
52.55 17
18 Lucas FITTERER
GBR
50.54 18
19 Iker OYARZABAL ALBAS
ESP
45.68 19
WD Mikayel SALAZARYAN
ARM

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Jia SHIN
KOR
74.47 1
2 Amber GLENN
USA
73.69 2
3 Isabeau LEVITO
USA
71.10 3
4 Mone CHIBA
JPN
69.24 4
5 Kaiya RUITER
CAN
64.46 5
6 Lea SERNA
FRA
63.88 6
7 Julia SAUTER
ROU
54.75 7
8 Iida KARHUNEN
FIN
54.50 8
9 Katherine MEDLAND SPENCE
CAN
54.16 9
10 Olga MIKUTINA
AUT
53.13 10
11 Hana YOSHIDA
JPN
51.78 11
12 Linnea KILSAND
NOR
46.13 12
13 Livia KAISER
SUI
43.82 13
14 Anna Elizabeth GREKUL
GER
42.87 14
15 Selma VALITALO
FIN
41.93 15
16 Nela SNEBERGEROVA
CZE
38.91 16
17 Oona OUNASVUORI
FIN
34.79 17
