Pattinaggio di figura, che debutto per Bianchi-Basile! Gli azzurri secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Baku

La danza sul ghiaccio italiana continua a dare importanti, se non importantissimi, segnali in ambito giovanile. Dopo quanto di buono fatto vedere a Varese da Soldati-Tagliabue, nella giornata odierna un’altra coppia di nuova formazione ha ben figurato in un appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Stiamo parlando di Zoe Bianchi-Daniel Basile, al momento secondi dopo la rhythm dance a Baku, teatro della quinta tappa della competizione itinerante.

Ottima prestazione quella del binomio tricolore, capace di stampare al debutto un punteggio sopra la soglia dei sessanta punti, maturato grazie ad un programma ben confezionato in cui hanno raccolto livello 3 e livello 2 nel pattern di danza obbligata, livello 4 nei twizzles e nel sollevamento rotazionale e livello 2 sella serie passi sulla diagonale, ottenendo così 60.75 (33.88, 26.87), cinque punti meno dei leader francesi Amber Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, primi con 65.58 (36.90, 28.68).

Sul gradino più basso del podio ci sono invece i canadesi Summer Homick-Nichholas Buelow, capaci di raccogliere 58.78 (33.09, 25.69). Più staccati gli statunitensi Jane Calhoun-Mark Zheltyshev, quarti con 56.06 (31.86, 24.19). Tocca dunque tenere botta nel segmento lungo per poter conquistare il primo piazzamento in top 3 di questa edizione.

In campo maschile il sudcoreano Minkyu Seo si è invece imposto anche nel libero, vincendo così la gara con 153.78 (78.79, 75.99) per 236.45, staccando così il pass per la semifinale. Buona la performance dell’asiatico, rallentato solo da una caduta nel quadruplo salchow (sottoruotato) e poi abile a sciorinare sette tripli tra cui due axel. Da segnalare poi il secondo posto del belga Denis Krouglov, salito dalla terza alla seconda piazza con 139.72 (71.56, 68.16) per 213.47. Ha completato la top 3 invece lo statunitense Caleb Farrington con 139.83 (69.90, 69.93) per 210.66.

CLASSIFICA RHYTM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO