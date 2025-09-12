Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: volata devastante di Jasper Philipsen, Pedersen si arrende

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025

Diciannovesima tappa, venerdì 12 settembre

Jasper Philipsen, voto 10: torna a ruggire il belga dell’Alpecin-Deceuninck. Dopo la vittoria nella tappa d’apertura e quella di Saragozza, arriva un altro successo (sedicesimo in carriera in un Grande Giro) per il fenomenale velocista classe 1998. Ed il finale era tutt’altro che perfetto per le sue caratteristiche: si è mosso bene ed ha piazzato il colpo allo sprint.

Mads Pedersen, voto 7: era il finale perfetto per le caratteristiche del danese della Lidl-Trek, ma Philipsen sullo spunto finale ne ha avute di più. A fine stagione la condizione è tutt’altro che al 100% per l’ex campione del mondo, in ogni caso la classifica a punti è assicurata.

Orluis Aular, voto 8: è sempre lì davanti, il venezuelano della Movistar conquista il suo terzo podio in questa Vuelta, mentre al Giro ne aveva agguantati due. Si è sempre ritrovato davanti dei fuoriclasse, ma prima o poi con questa regolarità la vittoria di lusso arriverà.

Ben Turner, voto 7: Filippo Ganna l’aveva portato in ottima posizione nel tratto finale, il britannico della Ineos Grenadiers non è riuscito però a centrare la clamorosa doppietta. Su un percorso favorevole è quinto, comunque un piazzamento più che discreto.

Jonas Vingegaard, voto 7: le critiche dei giorni scorsi, dovute ad una condizione non al top, sono già alle spalle. Trova quattro secondi d’abbuono, forse fondamentali ai fini della sua Maglia Rossa. 44” di vantaggio su Almeida alla vigilia del tappone di domani.