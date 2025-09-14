MotoGP, Bagnaia evita la stampa? Che cosa è successo nel pomeriggio a Misano

Ieri è apparso nervosissimo, sfuggente, di pochissime parole, desideroso di tagliare corto e di andare via. Oggi, invece, ai microfoni della stampa non si è nemmeno presentato, se non a mente fredda. Non può passare inosservato il comportamento di Francesco Bagnaia, oggi artefice della purtroppo ennesima prestazione disastrosa, avvenuta anche al GP di San Marino, sedicesimo atto del Motomondiale 2025 andato in scena presso il circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Come sappiamo, nella giornata odierna “Pecco” è uscito di scena alla curva del Tramonto, chiudendo nel peggiore dei modi un fine settimana cominciato con premesse diverse. Ogni volta, ma è tipico delle situazioni di crisi, il centauro sembra essere vicino a sbrogliare la matassa, salvo poi ricadere di nuovo nell’abisso più nero il sabato e la domenica.

E stavolta il piemontese la botta l’ha sentita bene, probabilmente più forte delle altre. Una volta terminata la gara infatti l’ex Campione del Mondo non è comparso come protocollo vuole davanti alle telecamere per le interviste di rito. Una scelta che sembra figlia di una certa irritazione, ma che in realtà ha una spiegazione più logica e tecnica: Bagnaia ha infatti deciso di organizzare una riunione straordinaria con il Team Manager Ducati Luigi Dall’Igna e con il suo capo tecnico Cristian Gabarrini, probabilmente per comprendere meglio quale direzione prendere nei prossimi appuntamenti.

Secondo Sky Sport Italia, il meeting sarebbe durato una trentina di minuti. All’uscita dall’ufficio del suo pilota, Dall’Igna è sembrato disteso e sorridente in volto. In queste ore le attenzioni sono rivolte verso i test che si svolgeranno domani sempre nella pista romagnola, a questo punto fondamentali per recuperare un uomo, prima ancora che un pilota, con l’umore a terra, mai davvero soddisfatto della sua moto in tutti i fine settimana disputati fino a questo momento.

Impressione poi confermata dal diretto interessato con una brevissima dichiarazione rilasciata proprio a Sky, andata in onda nella seconda parte del pomeriggio dopo che la Ducati aveva diramato un audio vocale da diffondere agli addetti ai lavori: “Abbiamo parlato del test di domani, che sarà molto importante – ha detto Pecco – perché cercheremo di trovare una strada. È sicuramente importante avere un test qui a Misano, che è una pista significativa per noi. Il grip ci sarà e sarà importante riuscire a trovare una direzione che ci possa aiutare fino alla fine. La gente qui è stata fantastica, i fan fanno la differenza, è una situazione complicata che stiamo cercando di risolvere. Questa è l’unica cosa che posso chiedere al team, anche se non ho neanche bisogno di chiederlo“.