MotoGP, Marc Marquez si impone nel GP di San Marino battendo Bezzecchi. Bagnaia caduto

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, sedicesimo capitolo del Motomondiale. Lo spagnolo, dopo la scivolata nella Sprint Race, ha centrato oggi il grande obiettivo, conquistando l’undicesimo successo della stagione, il sesto a Misano. Prova di forza per il 32enne di Cervera che si avvicina al suo nono titolo mondiale.

Partenza ottima quella di Marco Bezzecchi, sempre tallonato dalla Ducati del fuoriclasse iberico. Il centauro dell’Aprilia ha poi commesso un errore alla Quercia e per tutti i restanti sedici giri ha dovuto inseguire Marquez, senza però mai essere in grado di affondare il colpo. L’italiano quindi si è dovuta accontentare della seconda posizione (a 0.568), battuto solo dal leader del Mondiale.

Completa il podio la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (a 7.7), mai realmente in grado di tenere il ritmo dei primi due. Quarto quindi Franco Morbidelli (VR46 Racing Team,+10.3), seguito dal suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio (a 11.3). Sesto poi Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, a 16.0), settimo Luca Marini (Honda, a 17.9).

Completano la top 10 Fabio Quartararo (Yamaha, a 20.9), Miguel Oliveira (Yamaha, a 21.5) e Brad Binder (KTM, a 23.1). Ancora una gara negativa per Francesco Bagnaia. Il centauro italiano è rimasto in ottava posizione fino alla sua caduta nella curva del Tramonto che lo ha costretto a concludere anticipatamente il GP di casa, con un altro 0 stagionale.