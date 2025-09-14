Ordine d’arrivo MotoGP, GP San Marino 2025: Marc Marquez vince a Misano, Bezzecchi in piazza d’onore. Cade Bagnaia

Calato il sipario sul GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, abbiamo assistito a una gara molto appassionante in cui sono stati i particolari a fare la differenza, fin dalla partenza. Dalla pole-position partiva Marco Bezzecchi (Aprilia), a precedere lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Marc Marquez, dalla quarta piazzola, aveva come obiettivo di rimanere in scia al leader della gara e, non appena possibile, fare lui il passo. Una situazione simile a quella che si era evidenziata nella Sprint di ieri, dove però il piano di Marc non è andato a buon fine. Superato Bezzecchi, Marquez è caduto in curva-15, lasciando pista libera al romagnolo.

Non c’erano poi troppe aspettative su Francesco Bagnaia. Un altro sabato da dimenticare per Pecco, ottavo nel time-attack e 13° nella Sprint. Furente ai microfoni, il piemontese ha lamentato il comportamento di una moto più lenta di un secondo al giro rispetto ai migliori. Ci si chiedeva se quest’oggi sarebbe stato in grado di fare meglio.

Trionfo del “93” che si è confermato straordinariamente performante su questa pista, a precedere Bezzecchi e il fratello Alex. A completare la top-5 sono stati i due piloti della Ducati VR46, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Caduta per Bagnaia.

ORDINE D’ARRIVO GP SAN MARINO MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Fermin Aldeguer (Ducati)

7. Luca Marini (Ducati)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Miguel Oliveira (Yamaha)

10. Brad Binder (KTM)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Jack Miller (Yamaha)

13. Jorge Martin (Aprilia)

14. Augusto Fernandez (Yamaha)

15. Somkiat Chantra (Honda)

16. Johann Zarco (Honda)

RITIRATI

Enea Bastianini (KTM)

Alex Rins (Yamaha)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Pedro Acosta (KTM)

Maverick Vinales (KTM)

Ai Ogura (Aprilia)

Joan Mir (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SAN MARINO MOTOGP 2025

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’20.898 165.5

2 20 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’21.466 165.5 0.568

3 16 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’28.632 165.0 7.734

4 13 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’31.277 164.8 10.379

5 11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’32.228 164.8 11.330

6 10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’36.967 164.5 16.069

7 9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’38.863 164.3 17.965

8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’41.862 164.1 20.964

9 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’42.463 164.1 21.565

10 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’44.007 164.0 23.109

11 5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’45.490 163.9 24.592

12 4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’48.390 163.7 27.492

13 3 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 41’50.835 163.5 29.937

14 2 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 42’22.402 161.5 1’01.504

15 1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 42’22.830 161.5 1’01.932

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 42’47.454 154.0 1 lap

RITIRATI

23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 17’02.824 163.6 16 laps

42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 14’07.394 161.5 18 laps

63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 12’24.147 163.5 19 laps

37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’49.762 163.8 20 laps

12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 6’19.253 160.4 23 laps

79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 3’13.564 157.1 25 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA