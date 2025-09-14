Pagelle Italia-Algeria 3-0 volley: Romanò e Russo trascinatori, Michieletto decisivo nel secondo set

PAGELLE ITALIA-ALGERIA 3-0

Domenica 14 settembre

Simone Giannelli, 7: regia ordinata, capace di distribuire con equilibrio e di valorizzare i centrali. Lucido come sempre nei momenti delicati. Trova anche un paio di colpi di seconda intenzione che mandano in tilt gli algerini.

Yuri Romanò, 7,5: chiude con 11 punti e un considerevole 71% in attacco. Parte subito aggressivo, alterna diagonali e parallele con grande efficacia. Nei momenti chiave non trema e trasmette sicurezza al gruppo.

Alessandro Michieletto, 7: top scorer con 15 punti. In avvio è contratto, anche perchè viene servito con il contagocce da Giannelli nel primo set, ma nel finale del secondo set sale in cattedra con un break di 8-1 firmato (con tre ace) insieme a Russo che ribalta l’inerzia. Ace pesanti e colpi di classe che ricordano perché sia il riferimento numero uno degli azzurri.

Mattia Bottolo, 6.5: avvio folgorante, con battute e attacchi vincenti. Poi cala un po’ in continuità e commette qualche errore, soprattutto in ricezione. La continuità è l’obiettivo da raggiungere in vista delle partite che contano veramente

Roberto Russo, 8: dominante a muro, chiude con una serie di monster block che fanno la differenza soprattutto nel secondo parziale. Aggressivo anche in attacco dal centro, un rientro di sostanza e importante per gli azzurri

Simone Anzani, 6,5: prova concreta e di sostanza. Anche per lui è un ritorno da protagonista al Mondiale dopo anni difficili. Porta punti pesanti in primo tempo e tiene la squadra in equilibrio nelle fasi complicate. Affidabilità totale.

Fabio Balaso, 6,5: non sempre la ricezione italiana è stata perfetta, ma lui riesce a sistemare diverse situazioni difficili con letture e riflessi eccezionali. Una sicurezza in seconda linea.

Giovanni Gargiulo, 6,5: entra nel terzo set e risponde presente. Concretizza un paio di primi tempi e mostra la giusta personalità per il suo debutto mondiale.