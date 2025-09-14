Dove vedere in tv Italia-Belgio, Mondiali volley 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo l’esordio contro la poco quotata Algeria, l’asticella si alzerà per il confronto contro i sempre ostici Red Dragons. L’appuntamento è per martedì 16 settembre (ore 15.30), alla Smart Arena Coliseum di Quezon City. I Campioni del Mondo in carica proseguiranno la propria avventura a Manila (Filippine) e andranno a caccia di una vittoria fondamentale nella corsa verso il primo posto nel raggruppamento.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete bisognerà stare attenti a diversi come il martello Sam Deroo, il palleggiatore Stijn D’Hulst, il bomber Ferre Reggers e il centrale Wout D’Heer, guidati da coach Emanuele Zanini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, MONDIALI VOLLEY OGGI

Martedì 16 settembre

Ore 15.30 Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.