MotoGP, GP San Marino 2025. Marc Marquez per la rivincita. Marco Bezzecchi per la doppietta

Il Gran Premio di San Marino di MotoGP presenta un tema inedito in questo 2025, ovvero la volontà di riscatto da parte di Marc Marquez. Per la prima volta nella stagione corrente, lo spagnolo è reduce da uno “zero” nella Sprint, figlio della caduta di ieri. Il trentaduenne iberico è dunque tornato a sbagliare in gara per la prima volta da Jerez de la Frontera, assumendo per un giorno contorni “umani”.

Di fatto, El Trueno de Cervera ha dovuto incassare la seconda “sconfitta” consecutiva. Sicuramente più amara della piazza d’onore domenicale del GP di Catalogna. Sia perché non ha visto la bandiera a scacchi, sia perché il successo non è rimasto in famiglia. L’ottimo Marco Bezzecchi si è lasciato alle spalle tutti gli inciampi del Montmelò, tornando a recitare quel ruolo che aveva assunto durante l’estate, ossia quello di principale antagonista di MM93.

La conquista del titolo da parte di Marc Marquez non è in discussione, 173 punti di vantaggio sul fratello Alex quando ne restano 247 sul piatto sono una differenza pressoché incolmabile. Semmai, la domanda è se Bezzecchi potrà recuperare 105 lunghezze all’hermano menor, impedendo la doppietta iridata in famiglia. Difficile, senza un “aiuto” da parte del catalano del Team Gresini. Intanto il centauro dell’Aprilia si sta avvicinando viepiù a un Francesco Bagnaia sempre più trasparente.

Dunque, Marquez (Marc) contro Bezzecchi si annuncia essere il leitmotif di giornata. Per il resto, occhio ai piloti del Team VR46. Fabio Di Giannantonio è ormai una certezza nelle Sprint, ma non quaglia nei GP. Franco Morbidelli ieri ha ritrovato consistenza dopo una serie di prestazioni negative e punta a riconfermarsi.

Infine, sarà interessante verificare se Fabio Quartararo riuscirà a essere competitivo anche sulla lunga distanza. Ieri il francese è finito a terra, perdendo l’opportunità di salire sul podio in quelle Sprint che stanno diventando amiche di una Yamaha viceversa generalmente più in difficoltà alla domenica.