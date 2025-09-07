Seguici su
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2025: Alex Marquez vince davanti a Marc, sul podio Bastianini

Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 7 settembre il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 24 giri del circuito di Barcellona, valida per la quindicesima tappa del calendario di MotoGP.

ORDINE D’ARRIVO GARA GP CATALOGNA 2025 MOTOGP

1 A. Marquez 40’14.093

2 M. Marquez +1.740

3 E. Bastianini +5.562

4 P. Acosta +13.373

5 F. Quartararo +14.409

6 A. Ogura +15.055

7 F. Bagnaia +16.048

8 L. Marini +16.372

9 M. Oliveira +16.937

10 J. Martin +18.492

11 R. Fernandez +19.489

12 J. Mir +20.159

13 M. Viñales +22.792

14 J. Miller +24.351

15 F. Aldeguer +24.592

16 S. Chantra +37.393

17 A. Espargarò +43.202

RIT F. Morbidelli ritiro

RIT L. Savadori ritiro

RIT A. Rins ritiro

RIT F. Di Giannantonio ritiro

RIT J. Zarco ritiro

RIT M. Bezzecchi ritiro

