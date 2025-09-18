Nascar
NASCAR, Loudon apre il Round of 12. La lotta al titolo continua
Nuovo weekend importante in vista per la NASCAR Cup Series con la prima delle tre gare del Round of 12. Dodici piloti sono rimasti in contesa per il titolo 2025 dopo l’eliminazione in quel di Bristol settimana scorsa di Alex Bowman, Shane van Gisbergen, Austin Dillon e Josh Berry.
Si riparte dal New Hampshire Motor Speedway, ovale molto particolare che presenta una metratura di 1 miglio e quattro curve caratterizzate da una pendenza progressiva da 2 a 7 gradi. Si tratta di un tracciato unico nel proprio genere che negli ultimi anni era uscito dai Playoffs.
Nella ‘Magic Mile’, soprannome con cui viene indicato il catino di Loudon, hanno vinto negli ultimi anni Kyle Busch (2006, 2015), Denny Hamlin (2007, 2017), Brad Keselowski (2014, 2020), Christopher Bell (2022-2024), Aric Almirola (2021) e Joey Logano (2009).
La classifica, riconfigurata dopo l’Elimination Race del Round of 16, premia al momento Denny Hamlin davanti a Kyle Larson e William Byron. Virtualmente esclusi invece Austin Cindric, Joey Logano, Ross Chastain e Tyler Reddick
Ricordiamo che nelle prossime settimane si correrà anche Las Vegas e soprattutto nel road course del Charlotte Motor Speedway, nuovamente decisivo per eleggere gli otto piloti che avranno ancora una chance per accedere al ‘Championship 4’.
CLASSIFICA AGGIORNATA NASCAR PLAYOFFS 2025 (Prima del Round of 12)
#11-Denny Hamlin +26
#5-Kyle Larson +24
#24-William Byron +24
#20-Christopher Bell +20
#12-Ryan Blaney +19
#19-Chase Briscoe +10
#9-Chase Elliott +5
#23-Bubba Wallace +1
#2-Austin Cindric -1
#1-Ross Chastain -2
#22-Joey Logano -2
#45-Tyler Reddick -3