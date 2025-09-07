Motocross MXGP: Herlings conquista gara-2 del GP di Turchia, Febvre guadagna su Coenen

Si conclude con la vittoria di Jeffrey Herlings gara-2 del Gran Premio di Turchia 2025, terzultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul circuito di Afyonkarahisar, l’olandese della KTM, a 10 minuti dalla conclusione della prova, è riuscito a sorpassare il laedere del Mondiale Romain Febvre, tornando a vincere in Turchia dopo quattro anni.

Seconda posizione per la Kawasaki di Romain Febvre (+1.632) che si è dovuto arrendere solo ad Herlings. Il transalpino, dopo la gara-1, riesce a guadagnare punti importanti in ottica classifica piloti su Lucas Coenen. Il belga, alla guida della sua KTM, ha cercato, negli ultimi due giri, un clamoroso assalto al secondo posto del suo rivale Febvre, che è riuscito a difendersi in maniera perfetta.

Terzo quindi Coenen (+2.419), seguito da Tim Gajser (Honda, +8.537) e dallo spagnolo Ruben Fernandez (Honda, +16.964). Quindi sesto Maxime Renaux (Yamaha, +28.865) e settimo il suo compagno di squadra Calvin Vlaanderen (+32.572). Primo degli italiani Andrea Bonacorsi, decimo a +44.783. Herling si porta così a casa il GP di Turchia, mentre nella generale Febvre possiede ora 26 punti di vantaggio su Coenen.