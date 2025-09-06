MXGP, Lucas Coenen domina la Qualifying Race del GP di Turchia e si riporta a -29 da Febvre

Lucas Coenen ha centrato il successo nella Qualifying Race del Gran Premio di Turchia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025, e conferma di non avere la minima intenzione di mollare la presa nella corsa verso il titolo.

Sul tracciato di Afyonkarahisar Lucas Coenen (KTM) si è aggiudicato la Qualifying Race con un margine di vantaggio di 6.9 secondi sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM), mentre è in terza posizione Romain Febvre (Kawasaki) a 18.0.

Quarta posizione per lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 20.6, quinta per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 30.5, mentre in sesta troviamo il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 33.1. Si ferma in settima posizione lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 35.0, quindi chiude ottavo l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 38.2, quindi nono lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 46.7, mentre completa la top10 lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 47.8. Chiude in 13a posizione Andrea Bonacorsi (Fantic) a 50.7, quindi 15° Mattia Guadagnini (Ducati) a 55.7.

A questo punto la classifica generale della classe regina vede ancora al comando Romain Febvre con un margine di vantaggio su Lucas Coenen di 29 punti, 843 contro 814.