MX2, in Australia l’ultimo atto. Langenfelder sfida De Wolf per il titolo

L’ora della resa dei conti è arrivata. Questo fine settimana si chiuderà il lunghissimo Campionato Mondiale di Motocross, classe MX2. L’ultimo atto si svolgerà in occasione del GP di Australia, in scena presso il mitico circuito di Darwin. A contendersi il titolo saranno due piloti al momento a distanza ravvicinata: Simon Laengenfelder e Kay de Wolf.

Al momento il tedesco in forza alla KTM guida le operazioni con 884 punti, appena sedici lunghezze in più rispetto all’olandese della KTM, secondo a quota 868. Terzo, ma con nessuna possibilità di insidiarsi nella lotta a due, c’è invece il nostro Andrea Adamo, il quale al momento vanta 817 punti.

Difficile prevedere cosa succederà. Per quanto Laengenfelder parta con un leggero margine, la sua vittoria è tutto fuorché scontata. Dal canto suo il teutonico si potrà permettere di poter gestire un minimo di la situazione, consapevole però di non poter commettere neanche una sbavatura.

De Wolf invece avrò meno da perdere e, probabilmente, penserà ad imbastire due gare d’attacco, con l’obiettivo di portare al limite l’avversario, sperando in un suo errore. Pagherà quel pizzico di follia che potrebbe inserire il neerlandese? Lo scopriremo tra poche ore.