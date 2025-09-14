Mountain bike, terza medaglia per l’Italia ai Mondiali. Valentina Corvi bronzo tra le Under 23

La giornata conclusiva dei Campionati Mondiali di mountain bike, competizione in corso di svolgimento a Valais, in Svizzera, comincia con la conquista di una prestigiosa medaglia per l’Italia. Nella prova dell’Under 23 femminile del cross-country Valentina Corvi è medaglia di bronzo.

La portacolori italiana, su un percorso impegnativo, conclude la sua prova in terza posizione con il tempo di 1h 20’44’’, staccata di 3’20’’ dalla vincitrice. L’atleta valtellinese si toglie la soddisfazione di riuscire a migliorare di un posizione il quarto posto ottenuto lo scorso anno nella rassegna di Andorra.

Rispetta il pronostico favorevole della vigilia e si aggiudica la medaglia d’oro Isabella Holmgren. L’atleta canadese taglia il traguardo con il tempo di 1h 17’24’’ e precede la statunitense Vida Lopez de San Roman, argento a 2’16’’ dalla vincitrice. Conclude quarta,il suo ritardo è di 4’13’’, la svizzera Anina Hutter.

Devono accontentarsi delle posizioni di retrovia le altre tre azzurre. Sara Cortinovis chiude la sua prestazione con il tempo di 1h 25’42’’ ed è ventesima davanti alla compagna di squadra Lucia Bramati, 1h 25’44’’ il suo crono. Taglia il traguardo in ventottesima posizione Marika Celestino che taglia il traguardo con un giro di ritardo.