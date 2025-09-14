Mondiali mountain bike 2025 oggi in tv: orari 14 settembre, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 14 settembre andrà in scena l’ultima giornata dei Mondiali di mountain bike 2025, quest’anno in scena a Valais, in Svizzera. Si assegneranno le ultime due medaglie della rassegna iridata nella specialità Cross-Country Olimpico, con l’Italia che spera di recitare un ruolo da protagonista. Saranno infatti la prova Under 23 donne e quella Elite maschile a concludere questo weekend di gare.

Nella giornata di ieri Martina Berta non è riuscita a conquistare nessuna medaglia nella prova Elite femminile, dovendosi accontentare del settimo posto nella gara vinta dalla svedese Jenny Rissveds. Il Bel Paese resta perciò fermo nel medagliere, con la sola medaglia d’argento vinta nella Mixed Team Relay nella giornata di apertura.

Oggi, il programma propone alle 10.30 la prova Under 23 femminile, nella quale l’Italia schiera Valentina Corvi (Canyon CLLCTV XCO), Sara Cortinovis (Esercito), Lucia Bramati (Trinx Factory Team) e Marika Celestino (Scott Racing Team). Alle ore 13.30 gran finale con la gara Elite maschile, nella quale saranno impegnati Luca Braidot (G.S. Fiamme Oro), Simone Avondetto (Wilier-Vittoria Factory Team), Juri Zanotti (Wilier-Vittoria Factory Team) e Filippo Fontana (CS Carabinieri Cycli Olimpia).

PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025

Domenica 14 settembre Valais-Svizzera

ITALIANI IN GARA

DOVE VEDERE I MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport