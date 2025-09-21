Mountain Bike: Keller trionfa alla Coppa del Mondo di Lenzerheide, nona Berta. Maxwell fuori dalla top 3

Il sorriso di Alessandra Keller davanti al pubblico di casa. L’elvetica si è infatti imposta nella prova femminile di cross-country in occasione della tappa valida per la Coppa del Mondo di mountain bike attualmente in atto proprio a Lenzerheide. Prova di grande consistenza quella dell’atleta, apparsa in palla fin dalle primissime battute della gara.

Nello specifico la svizzera in forza al team Thomas Maxon ha eseguito di una partenza molto decisa, tenendo alto il ritmo fino al traguardo finale, dove ha fermato il cronometro in 1:24:10 rifilando sedici secondi alla svedese Jenny Rissveds (Canyon CLLCTV/XCO), seconda davanti alla statunitense Savilia Blunt (Decathlon Ford Racing Team), sul gradino più basso del podio con un ritardo di +0:25 nonostante una scivolata che ha quasi compresso la sua giornata.

Da segnalare poi il quarto posto di Evie Richards (Trek Favotru Racing-Pirelli), la quale ha raccolto uno scarto di +0:44; segue quindi l’austriaca Laura Stigger (Specialized Factory Racing), quinta con +0:50. La migliore italiana del lotto si è rivelata essere invece Martina Berta (Origine Racing Division), nona con un ritardo di 2:58. Posizione numero trentaquattro poi per Chiara Teocchi (Lapierre Racing Unity) mentre Nicole Presse (CS Carabinieri – Ciclo Olympia) si è dovuta accontentare della quarantasettesima moneta.

Domenica negativa invece per la leader della classifica generale, ovvero la neozelandese Samara Maxwell (Decathlon Ford Racing Team), piazzatasi per la prima volta fuori dalla top 3 accontentandosi così della sesta piazza con +1:37.