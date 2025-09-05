Quando la MotoGP domani in tv, GP Catalogna 2025: orari qualifiche e Sprint

Mentre siamo impegnati nella prima giornata dedicata a prove libere e pre-qualifiche, è già tempo di concentrarci su quello che accadrà domani nel sabato del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Come tradizione, infatti, vivremo le qualifiche delle tre classi e, soprattutto, il piatto forte rappresentato dalla Sprint Race che andrà a consegnare i primi punti del weekend.

Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà come tradizione con la terza sessione di prove libere di ogni classe. Alle ore 08.40 si partirà con la Moto3, quindi alle ore 09.25 la Moto2, mentre la MotoGP scatterà alle ore 10.10. Quindi, subito dopo, ecco le qualifiche della classe regina alle ore 10.50. La Moto3 si concentrerà sui cronometri alle ore 12.50, mentre la classe mediana inizierà alle ore 13.45. La Sprint Race, poi, andrà in scena alle ore 15.00.

Com’è la situazione di classifica? Nella MotoGP Marc Marquez è sempre più dominante e reduce da 7 doppiette consecutive con 455 punti contro i 280 di Alex Marquez ed i 228 di Pecco Bagnaia, sempre più insidiato da Marco Bezzecchi che si porta a 197. Nella classe mediana è sempre in vetta Manuel Gonzalez con 204 punti contro i 179 di Aron Canet ed i 173 di Diogo Moreira. In Moto3, invece, tutto in discesa per José Antonio Rueda che domina con 250 punti contro i 181 di Angel Piqueras ed i 164 di Maximo Quiles.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio di Catalogna si potrà seguire su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà la MotoGP. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni della classe regina del Gran Premio di Catalogna.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025 MOTOMONDIALE

Sabato 6 settembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II) – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II) – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II) – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2- diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

Ore 12:15, MotoE, GARA-1 – diretta su TV8

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) Sky Sport 1 (201) e TV8 in chiaro saranno visibili le qualifiche delle tre classi e Sprint Race della MotoGP. Su TV8 anche Gara-1 della MotoE

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport per quanto riguarda la MotoGP