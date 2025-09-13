MotoGP, Marco Bezzecchi: “Contento della pole in un turno adrenalinico! La Sprint Race? Voglio provarci”

Marco Bezzecchi festeggia dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota romagnolo ha centrato un giro perfetto per andare a conquistare la partenza al palo sulla pista di casa. Un ottimo viatico per le due gare del weekend e la conferma che il “Bezz” ora abbia davvero tra le mani la moto della Casa di Noale.

La pole position, come detto, è andata a Marco Bezzecchi con il tempo di 1:30.134 con 88 millesimi su Alex Marquez e 94 su Fabio Quartararo. Si ferma in quarta posizione Marc Marquez a 218 millesimi, davanti a Franco Morbidelli quinto a 249 e Luca Marini sesto a 256. Settima posizione per Fabio Di Giannantonio a 261 millesimi, quindi ottava per Francesco Bagnaia a 280 con Pedro Acosta nono a 352, quindi decimo Fermin Aldeguer a 482 davanti a Jorge Martin 11° a 847.

Al termine delle qualifiche sulla pista romagnola il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento – sorride – Abbiamo vissuto un turno super-adrenalinico. Nel primo time attack ero andato forte ma avevo messo qualche errore qua e là. Quando sono tornato ai box mi sono detto ‘Respira, calmati che in questo modo non vai da nessuna parte’. Nel secondo time attack, quindi, ho messo insieme un bel giro e devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto un grande lavoro sulla moto”.

Ultima battuta sulle speranze in ottica Sprint Race che, ricordiamo, prenderà il via alle ore 15.00. “Dobbiamo rimanere concentrati. L’obiettivo è fare il massimo e fare bene. Sarà fondamentale non sbagliare la partenza, poi so che il passo l’abbiamo. I rivali, però, sono pericolosi. Le Ducati, sia il team ufficiale, che Alex Marquez, che le VR46, saranno li, come Fabio Quartararo che ha fatto un grande passo in avanti”.