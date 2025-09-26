MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Giappone 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 27 settembre, entreremo ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Dopo il venerdì che, come sempre, è stato dedicato alle prove libere, i piloti inizieranno a fare sul serio tra qualifiche e Sprint Race, solo per la MotoGP, come tradizione.

Cosa ci hanno detto le pre-qualifiche? Il miglior tempo è stato fissato da Marco Bezzecchi, che conferma il suo ottimo momento dopo la vittoria di Misano, in 1:43.193 con 136 millesimi su Pedro Acosta e 167 su Marc Marquez. Quarta posizione per Joan Mir con una Honda protagonista a 168, quinta per Fabio Di Giannantonio a 198, mentre è sesto Luca Marini a 310. Settimo crono per Pecco Bagnaia a 346 millesimi, al termine di una giornata positiva, ottavo per Fabio Quartararo a 401, nono per Raul Fernandez a 473 mentre completa la top10 Johann Zarco a 541.

Quale sarà il programma della giornata sulla pista di Motegi? Si inizierà nel cuore della notte italiana alle ore 01.40 con la seconda sessione di prove libere della Moto3, quindi alle ore 02.25 toccherà alla Moto2, mentre la MotoGP scatterà alle ore 03.10. A partire dalla ore 03.50, invece, sarà la volta delle qualifiche della classe regina. Alle ore 05.50 si passerà alla Moto2, quindi alle ore 06.15 toccherà alla Moto3. Il piatto forte del sabato giapponese, invece, arriverà alle ore 08.00 con la Sprint Race della MotoGP.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) e di Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili live qualifiche e Sprint Race (replica alle ore 13:00). OA Sport, infine, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno della MotoGP.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

SABATO 27 SETTEMBRE

Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere 2

Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere 2

Ore 3:10-2:40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 3:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:50-6:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:15-6:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:45-7:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:10-7:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT RACE

PROGRAMMA GP GIAPPONE: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 qualifiche e Sprint Race.

Diretta streaming: NOW e SkyGO. Su tv8.it la programmazione di TV8

Diretta Live Testuale: OA Sport per qualifiche e Sprint Race della MotoGP