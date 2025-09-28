MotoGP, Joan Mir è raggiante: “Un podio che mi ripaga di tanta sofferenza. Ora vogliamo ripeterci”

Festeggiano Pecco Bagnaia (per la vittoria) e Marc Marquez (per il titolo iridato) ma il più felice di tutti, per assurdo, è Joan Mir. Lo spagnolo, infatti, è raggiante dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi il pilota spagnolo ha centrato un risultato che non viveva dal Gran Premio del Portogallo del 2021, andando a chiudere un lungo incubo sportivo.

La vittoria è andata ad uno splendido Pecco Bagnaia davanti a Marc Marquez e proprio a Joan Mir. Al termine della gara odierna il pilota del team Honda HRC ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero contentissimo – sorride – Sto provando una grande emozione. Tornare sul podio è un vero sogno. Non mi capitava da tantissimo tempo, Portimao 2021, per cui ha un sapore davvero unico. Da quel giorno ad oggi sono successe tantissime cose, ma io oggi volevo il podio, anche perchè in questo 2025 sono successe tantissime cose. Di tutto”.

Joan Mir prosegue nel suo racconto: “In questi oltre 1000 giorni lontano dal podio le emozioni sono state tante. Questo terzo posto mi fa ricordare sensazioni che non vivevo da tempo. Mi fa ricordare la scommessa di andare in Honda nel suo momento peggiore di sempre. Ora che siamo qui vogliamo ripeterci altre volte. Oggi ho provato a rimanere con i migliori ma dovevo forzare troppo all’anteriore e non ho voluto rischiare. Cosa ci manca rispetto ai migliori? Di sicuro un po’ dell’accelerazione delle Ducati”.