Bagnaia si toglie un sassolino: “Ho mostrato il mio potenziale. Non mi ero accorto del fumo”

Il week end che tanto aveva aspettato Francesco Bagnaia. A Motegi (Giappone), 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, Pecco ha completato la sua rinascita andandosi a prendere la vittoria del GP, dopo aver fatto sue la pole-position e la Sprint Race. Un successo davanti al compagno di squadra in Ducati, Marc Marquez, e alla Honda dello spagnolo Joan Mir, in una domenica speciale per Marc, visto il successo del suo nono titolo iridato in carriera, il settimo in top-class.

“Vorrei congratularmi con Marc, anzitutto. Si merita questo risultato. Sono felice per la mia performance e per tutto quanto abbiamo fatto nel week end“, le prime parole a caldo di Bagnaia. Un’affermazione col brivido, dal momento che a nove giri dalla conclusione una fumata bianca è venuta fuori dallo scarico della GP25, soprattutto quando la moto di Pecco era in piega.

“Non me ne ero accorto. Gli ultimi giri mi sembrava uscire più piano dalle curve, poi vedendo le immagini ho compreso. Mancava solo che oggi mi avessero squalificato…“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Rileggendo la gara, è un gran peccato non aver potuto sfruttare il potenziale di questa moto. Questo è stato il primo week end in cui mi sono sentito al meglio e abbiamo fatto paura. Dopo un anno così, era difficile aspettarsi di trovare la quadra. Oggi posso dire di aver goduto mentre guidavo. Dai test di Misano mi diverto e peccato esserci arrivati in ritardo“, ha sottolineato.

“Sarò anche un testone, ma l’ultima persona che smette di credere in me sono io. Come uomo, sono molto orgoglioso. Parlano i fatti, questo è il nostro livello. Ora vedremo nelle prossime gare, mi piacerebbe lottare con Marc“, ha concluso.