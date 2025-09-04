MotoGP, GP Catalogna 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Torna in scena il Motomondiale 2025. Siamo pronti per alzare il sipario, infatti, sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento della stagione 2025. Siamo ai nastri di partenza di una tappa classica della stagione sul tracciato del Montmelò, uno dei più vari ed indicativi del calendario, posizionato a circa 20 chilometri da Barcellona.

Con quale situazione di classifica arriviamo in Catalogna? Nella classe regina arriviamo con Marc Marquez dominante reduce da 7 doppiette consecutive con 455 punti contro i 280 di Alex Marquez ed i 228 di Pecco Bagnaia, sempre più insidiato da Marco Bezzecchi che si porta a 197. Nella classe mediana è sempre in vetta Manuel Gonzalez con 204 punti contro i 179 di Aron Canet ed i 173 di Diogo Moreira. In Moto3, invece, tutto in discesa per José Antonio Rueda che domina con 250 punti contro i 181 di Angel Piqueras ed i 164 di Maximo Quiles.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna si potrà seguire su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà i momenti clou. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. La Moto3 alle ore 18.35, la Moto2 alle ore 19.50, la MotoGP alle ore 21.35. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 5 settembre

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I) – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I) – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I) – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 6 settembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II) – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II) – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II) – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2- diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

Ore 12:15, MotoE, GARA-1 – diretta su TV8

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

Domenica 7 settembre

Ore 09:40, Warm-up MotoGP

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208), su TV8 in differita alle ore 18.35

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208), su TV8 in differita alle ore 19.50

Ore 14:30, GRAN PREMIO MOTOGP – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208), su TV8 in differita alle ore 21.35