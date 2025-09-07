MotoGP, Francesco Bagnaia: “Da stamattina avevo più grip, potevo arrivare quinto”

Si chiude con la vittoria di Alex Marquez il Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, ha concluso un weekend quasi perfetto, rovinato solo dalla scivolata di ieri nella Sprint. Seconda posizione per Marc Marquez, che non riesce a tenere intatta la striscia di vittorie.

Terza piazza per un grande Enea Bastianini (Red Bull KTM), al primo podio in KTM. Quarto Pedro Acosta, quinto Fabio Quartaro (Yamaha) e sesto Ai Ogura (Aprilia). Grandissima rimonta di Francesco Bagnaia che, partito in 21esima piazza, riesce a chiudere la gara in settima posizione. Ai microfoni di Sky Sport, il Ducatista ha dichiarato: “Non so come valutare questa giornata, a livello di feeling mi sentivo un po’ meglio. Da stamattina sono riuscito ad avere più grip grazie al forcellone. Quel minimo di grip in più mi ha dato la fiducia per andare più forte oggi. In gara sono partito forte, sono riuscito a superare, cosa mai banale quest’anno. Per riuscire a recuperare su Quartararo ho sacrificato la gomma posteriore”.

“Lui è stato più bravo a gestirla. Partendo da dietro le incognite sono tante. Partendo da dietro il massimo che potevo fare era un quinto posto. Pensavo di trovarmi subito bene qui ed invece è stato uno dei weekend più complicati in Ducati. Arrivo a Misano più cauto possibile e senza pressioni. L’anno scorso mi trovavo sempre davanti ma facevo un lavoro diverso. Adesso faccio più fatica ad essere competitivo, ho meno fiducia nelle fasi di ingresso. Non ho mai sentito in tutta la stagione mancanza di supporto”, ha poi concluso l’italiano.