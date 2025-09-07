MotoGP, Alex Marquez: “È il weekend più bello della mia carriera, Marc non mollava mai”

Si conclude con la vittoria di Alex Marquez il Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, dopo la scivolata di ieri nella Sprint Race, ha culminato con il successo un weekend in cui ha dimostrato di essere il più veloce. L’iberico, in sella alla sua Ducati Team Gresini, è riuscito ad anticipare il fratello Marc (+1.7), conquistando la seconda vittoria in top-class.

Terzo posto per un grandissimo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech, +5.5) al primo podio con il suo nuovo team. Quarta piazza per la KTM di Pedro Acosta (+13.3), brillantemente sorpassato dal centauro italiano. Quinto Fabio Quartararo (Yamaha, +14.4), quindi sesto Ai Ogura (Aprilia, +15.0). Settimo posto per Francesco Bagnaia che recupera 14 posizioni in gara (+16.0).

Si interrompe quindi la lunga striscia di vittorie di Marc Marquez. È stato il fratello Alex a vincere il Gran Premio di casa di Catalogna, battendo il leader del Mondiale che non potrà più vincere il titolo a Misano. Ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo ha dichiarato: “Credo sia stato il weekend più bello della mia carriera, ho fatto la pole, poi la scivolata ed infine oggi ho vinto. Sono molto contento, sapevo che in gara non era facile. Marc era sempre lì, non molla mai”.

“Vedevo che il suo gap non era costante, lì ho capito che dovevo alzare il ritmo per due giri. Poi lui ha fatto un errore alla curva 10 e lì ho capito di aver vinto. È stata una gara difficile di gestione. L’errore di ieri è arrivato in una curva dove andavo sempre veloce in tutto il weekend. Ieri è stata solo colpa mia. Meglio non aver fatto errori oggi. Per me era un weekend importante, a Misano sarà più difficile”, ha poi concluso l’iberico.