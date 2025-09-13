MotoGP, Fabio Quartararo: “È stata una delle migliori prime file ottenute, la battaglia per il podio sarà difficile”

Si sono da poco concluse le qualifiche della MotoGP valide per il Gran Premio di San Marino 2025, sedicesimo capitolo del Motomondiale 2025. Sul circuito di Misano, la migliore prestazione è stata fatta segnare da uno strepitoso Marco Bezzecchi che, in sella alla sua Aprilia, ha siglato il crono di 1:30.134, al termine di una manche molto equilibrata.

Sesta pole position per il centauro azzurro in carriera, la seconda stagionale dopo quella ottenuta in Austria. Subito dietro la Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez, che paga solo 88 millesimi dalla prima piazza. Completa la prima fila la Yamaha di Fabio Quartararo, con un ritardo di 94 millesimi. Solo quarto il leader del Mondiale Marc Marquez, con 218 millesimi di distacco dal “Bez”.

Quinto poi Franco Morbidelli (VR46 Racing Team, +0.249), quindi sesto Luca Marini (Honda, +0.256), settimo Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team, +0.261) ed ottavo Francesco Bagnaia (Ducati, +0.280). Qualifica quindi equilibrata con tre piloti in 94 millesimi. Fabio Quartararo si deve accontentare della terza posizione e, ai microfoni di Sky Sport, si è così espresso sulla sua prova: “Oggi penso che sia una delle prime file che preferisco di più, abbiamo fatto tutto il weekend con la soft, ieri abbiamo fatto il time attack con la media ed oggi abbiamo fatto un bellissimo lavoro sul giro”.

“Non mi aspettavo più che la posizione fosse tra le prime tre. Sarei stato comunque felice anche del settimo posto ma alla fine è P3 nonostante un errore abbastanza grosso in curva 10. Sono contento, abbiamo fatto davvero un bel lavoro ieri con la squadra per darmi più fiducia. La battaglia per il podio è difficile, Marc, Alex e Marco hanno un passo superiore ma daremo il massimo come sempre per poter fare una bella gara”, ha poi concluso il francese.