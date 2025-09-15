MotoGP, Bezzecchi si gode il momento: “Fatti passi in avanti, ma dobbiamo arrivare più freschi con le gomme”

Una splendida crescita. Marco Bezzecchi è senza ombra di dubbio attualmente il pilota più in forma della MotoGP, tolto ovviamente l’alieno Marc Marquez. La conferma è arrivata lo scorso fine settimana a Misano Adriatico, località che ha ospitato il sedicesimo atto del Motomondiale 2025: il GP di San Marino, dove ha centrato la pole position, la vittoria nella Sprint ed il secondo posto nella gara lunga, in cui ha ceduto il passo solo appunto alla furia rossa.

Risultati importanti, scaturiti dopo un oculatissimo lavoro in Aprilia, team motivato a diventare leader del movimento affidandosi non solo alle gesta del “Bezz”, ma anche a un Jorge Martin che sembra dare delle indicazioni positive malgrado gli alterchi degli scorsi mesi Nella giornata odierna, dedicata ai test in fase di svolgimento sempre presso il circuito Marco Simoncelli, il romagnolo ha tracciato un bilancio su quanto fatto fino a questo momento, fornendo ai microfoni di Sky Sport anche alcune preziose indicazioni per il futuro:

“Ho rivisto la gara di ieri, è stata bella tirata soprattutto sul finale negli ultimi 9 giri – ha detto Bezzecchi – Sono stati ancora più belli visti da fuori. E’ stata una grande giornata, adesso serve lavorare bene perché arriva una parte di Campionato bella e difficile. Sicuramente ci manca qualcosa. Abbiamo fatto dei grandi miglioramenti, su certe piste fatichiamo meno o più di altre, ma bene o male a fine weekend siamo competitivi. Questo era un nostro obiettivo. Ci manca però qualcosina a fine gara per arrivare più freschi con le gomme, dove gli altri fanno la differenza. Lì dobbiamo arrivare un po’ di più”.

Bezzecchi ha poi chiosato: “Battere Marquez già in questo stagione? Bisogna cercare di partire da casa con la voglia di essere veloci e di lottare per le posizioni che contano. Lui sta vincendo quasi tutto, quindi sta dominando. Noi dobbiamo prenderlo come riferimento per imparare da lui, per crescere, battagliare insieme a lui e provare a batterlo. Ci sono tante cose in questi test che non si vedono ma che stiamo provando. Sta andando tutto secondo i piani”.