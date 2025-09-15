MotoGP: Yamaha organizzerà un test privato per Razgatlioglu? L’indiscrezione

Prosegue l’avvicinamento di Toprak Razgatlioglu verso la MotoGP. Il talento turco al momento è impegnato in Superbike, dove sogna di vincere il secondo titolo consecutivo. Tuttavia la mente è già proiettata al 2026, quando si ritroverà alla guida della Pramac Racing, team satellite di Yamaha, dove sarà affiancato da Jake Miller. Non a caso, nelle ultime ore, è emerso un rumors non poco significativo, che dimostrerebbe le aspettative dietro il debutto del pilota nella classe Regina.

Sì perché, da quanto raccolto dalla testata internazionale Motorsports.com, sembra che Yamaha organizzerà un test privato al centauro prima di quello ufficiale, in modo da potergli garantire più confidenza e più esperienza. L’operazione sarebbe nata da un’idea di Paolo Pavesio, responsabile del progetto.

Secondo le indiscrezioni la sede della sessione potrebbe essere quella di Aragon, il 9 ed il 10 novembre, in concomitanza con il GP del Portogallo, una settimana prima dell’ultimo atto a Valencia, a cui seguiranno i test ufficiali. Si tratta comunque di date ufficiose, che saranno confermate a tempo debito.

Intanto, proprio in queste ore Yamaha sta testando la Moto V4 a Misano, dando subito dei risultati positivi, almeno a detta degli addetti ai lavori presenti in loco.