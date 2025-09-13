GP San MarinoMotoGP
Moto3: Valentin Perrone centra la pole a Misano, Rueda in seconda fila. Lontanissimi gli italiani
Non brillano gli italiani nelle qualifiche valide per il GP di San Marino, atto numero sedici del Motomondiale 2025 di Moto3 in fase di svolgimento presso il World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico. I centauri nostrani, grandi attesi della vigilia, si sono tutti accomodati al di fuori della top 10 nel tracciato di casa, mettendo così in salita il sogno di guadagnare un piazzamento sul podio tra le mura amiche.
Il più veloce del lotto è stato un consistente Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), il quale ha fermato il crono a 1:42.284 precedendo Joel Kelso (LEVEL UP – MTA), secondo davanti a Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3), terzo a 0.092. Seconda fila poi per il leader del Mondiale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), quarto a 0.110 arginando David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quinto a 0.112, ed Adrian Fernandez (Leopard Racing), sesto a 0.180.
E i centauri azzurri? Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) partirà solo dalla quarta fila dopo aver strappato il dodicesimo tempo con un ritardo di 0.635. Quattordicesimo invece Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) a 0.941, mentre il rookie Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) si è dovuto accontentare della sedicesima moneta a 0.971.
Da segnalare infine il posto numero diciotto di Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), attardato di 2.302, oltre che la performance deludente di Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), undicesimo a 0.496. Domani, domenica 14 settembre, la gara comincerà alle 11:00.